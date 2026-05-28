Raivis Kristiāns Ansons 2024. gadā pārstāvēja Latvijas izlasi pasaules čempionātā.
Šodien 12:57
Raivja Ansona pārstāvētā "Penguins" ar zaudējumu sāk Kaldera kausa pusfinālu
Amerikas Hokeja līgas (AHL) izslēgšanas turnīra jeb Kaldera kausa izcīņas pusfinālu trešdien bez latviešu uzbrucēja Raivja Ansona sastāvā ar zaudējumu uzsāka Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" komanda.
Austrumu konferences finālsērijas pirmajā mačā "Penguins" mājās ar 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) piekāpās Toronto "Marlies", kas sērijā līdz četrām uzvarām izvirzījās vadībā ar 1-0.
Ansons šosezon Kaldera kausā aizvadījis divus mačus otrajā kārtā pret Hēršijas "Bears", kurai traumas dēļ nevarēja palīdzēt uzbrucējs Ēriks Mateiko.
Rietumu konferences finālā spēkojas Kolorādo "Eagles" un Čikāgas "Wolves", kas ceturtdaļfinālā ar 3-1 pārspēja Eduardu Tralmaku un Grendrepidsas "Griffins".
Kaldera kausa izcīņas pirmo kārtu nepārvarēja Sandis Vilmanis un Šarlotas "Checkers". Pērn par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kuras latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs tika atzīts par AHL izslēgšanas turnīra vērtīgāko spēlētāju.