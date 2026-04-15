Vakariņas no cepeškrāsns: maltās gaļas veltnīši ar burkāniem un sieru
Dienās, kad nav laika stāvēt pie plīts, manējie ēd cepeškrāsnī gatavotu maltīti. Arī sagatavēm laika vajag pavisam maz.
Sastāvdaļas:
1 kg maltā gaļa (der jebkāda, bet es izvēlos jaukto cūkas un liellopa malto gaļu)
1 liels burkāns
1 liels sīpols
4 ķiploka daiviņas
garšvielas (izmantoju persilādi, hmeli-suneli, sāli, maltos piparus)
rīvmaize (man bija rudzu)
100 g siers
Gatavošana:
1. Burkānu nomizo, sagriez mazākos gabalos un vāri, līdz mīksti.
2. Sablendē vārīto burkānu, sīpolu un ķiplokus.
3. Liec bļodā malto gaļu, pievieno sabelndēto masu, garšvielas, visu rūpīgi sajauc un veido veltnīšus.
4. Katru apviļā rīvmaizē un kārto cepešpannā, kas izklāta ar cepamo papīru.
5. Katram veltnītim ar karoti veido iedobes, kurās saliec mazus siera gabaliņus.
6. Liec uzkarsētā cepeškrāsnī un cep 190 grādos 35 minūtes. Ja veltnīši mazāki, tad īsāku laiku vai attiecīgi lielākus – ilgāk.
7. Pasniedz ar svaigajiem salātiem vai jebkurām citām piedevām.
Ideja salātiem
Es sajaucu gabalos sagrieztas ledus salāta lapas, vārītas bietes, svaigu gurķi, sasmalcinātus pētersīļus, aptuveni no trešdaļas citrona izspiestu sulu, olīveļļu, Vidusjūras garšvielas un nedaudz sāls.