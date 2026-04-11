Versija gardēžiem: kartupeļu pankūkas ar lasi un kaviāru Mārtiņa Sirmā gaumē
Reti kurš spēj atteikties no zeltaini kraukšķīgām kartupeļu pankūkām. Lai gan klasika ar krējumu un lasi nekad nepieviļ, šo ēdienu var pacelt jaunā līmenī, pievienojot diļļu eļļu un kaviāru.
Ar šo neierasto variāciju dalās pazīstamais kulinārijas meistars Mārtiņš Sirmais TV kanāla "360" gatavošanas raidījumā "Dr. Sirmais".
Lai taptu šis meistardarbs, sarūpē:
- Svaigus kartupeļus un nedaudz miltu
- Eļļu (gan cepšanai, gan mērcei)
- Kūpināta laša šķēles
- Kaviāru
- Skābo krējumu un "Burrata" sieru
- Svaigu diļļu saišķi un sāli.
Pagatavošana:
1. Aromātiskā mērce
Viss sākas ar koši zaļo diļļu eļļu. Vispirms dilles uz aptuveni 15 sekundēm iemērc verdošā sālsūdenī un tūlīt pēc tam strauji atdzesē ledusaukstā ūdenī (noblanšē). Kārtīgi nospied lieko šķidrumu un liec dilles blenderī kopā ar rafinētu olīveļļu. Kad masa viendabīga, lej to traukā un iemaisi tur kaviāru, skābo krējumu, kā arī šķipsniņu sāls.
2. Pankūku cepšana
Sagatavo pankūku masu: sarīvē nomizotus kartupeļus, pieber miltus un visu sajauc. Sakarsē pannā eļļu un veido nelielus kartupeļu pikučus. Lai tie vienmērīgi izceptos, viegli piespied tos ar lāpstiņu, padarot plakanākus. Cep, līdz abas puses ir kārdinoši brūnas. Kad gatavs, nosusini tās uz papīra dvieļa, lai atbrīvotos no liekajiem taukiem.
3. Pasniegšana
Uz šķīvja izkārto siltās pankūkas, starp tām iekomponējot laša gabaliņus. Pārlej visu ar sagatavoto kaviāra un diļļu mērci, bet noslēgumā pievieno "Burrata" sieru un nedaudz sāls akcentam.
Lai labi garšo!