Garšīgi
Šodien 04:28
Mārtiņš Sirmais dod padomus, kā pagatavot mutē kūstošus vistas šķiņķīšus grieķu gaumē
Mutē kūstoši vistas šķiņķīši grieķu gaumē - tāda, lūk, recepte no pavāra Mārtiņa Sirmā.
Šajā marinādē satiekas viss grieķu virtuvei raksturīgais: aromātiski Vidusjūras garšaugi, maigs un dūmakains kūpinātas paprikas akcents, kā arī dzirkstošs citronu svaigums. Ko iegūstam? Īpaši sulīgus, zeltaini brūnus vistas šķiņķīšus ar kraukšķīgu virskārtiņu, kas nes līdzi Vidusjūras garšu katrā kumosā. Pasniedziet tos kopā ar viegliem svaigiem salātiem, zeltaini grauzdētām kartupeļu daiviņām, vai gluži vienkārši ar kvalitatīvu grieķu jogurtu un citrona šķēlīti, iesaka TV kanāla "360" gatavošanas raidījumā “Dr. Sirmais”.
Nepieciešams:
- raudenes jeb oregano garšviela
- svaigi pētersīļi
- svaigs timiāns
- kūpināta paprika
- kumins
- citrons
- ķiploki
- sāls
- pipari
- eļļa
- vistas šķiņķīši.
Pagatavošana:
- Sagriež pētersīļus, no timiāna zariņa nobrucina mazās lapiņas, abus ievieto palielā bļodā un sajauc kopā.
- Pievieno karoti ar kūpinātu papriku un kuminu, pierīvē citrona miziņu – visu samaisa kopā.
- Pievieno sāli, sasmalcinātus ķiplokus, beigās piespiež citrona sulu un eļļu. Visu apmaisa.
- Pievieno vistas šķiņķīšus, sajauc ar marinādi un ļauj kādu laiku gaļai ievilkties. Pēc tam cep cepeškrāsnī.