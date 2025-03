Kas jāievēro, lai maltās gaļas mērce izdotos izcila? Mārtiņš Sirmais zina atbildi

Sirmais dalās savā pieredzē, lai arī tev izdotos pagatavot lielisku maltās gaļas mērci. Sirmais iesaka sākumā nedaudz apcept, it kā karamelizēt burkānus un sīpolus. Kad dārzenīši ir praktiski gatavi, pannā pielej ūdeni un tikai tad pievieno malto gaļu - sanāk, ka maltā gaļa nevis cepsies, bet vārīsies. "Principā tā ideja ir tāda, ka tā mērce ir jāvāra to apcepto dārzeņu buljonā. No tās pašas gaļas arī iznāk ūdens - sanāks kā tāda Boloņas mērce. Tikai mēs Latvijā to taisām ar saldo vai skābo krējumu," stāsta šefpavārs.