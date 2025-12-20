Garšīgi
Šodien 05:22
Pelmeņi kā restorānā? Gatavošanas trikos dalās Mārtiņš Sirmais
Pelmeņi tiek uzskatīti par elementāru ēdienu, ko spēj ātri pagatavot ikviens. Taču, kā atklāj šefpavārs Mārtiņš Sirmais TV kanāla "360" gatavošanas raidījumā "Dr. Sirmais", vairākas detaļas ir izšķirošas, lai šis ēdiens kļūtu izcili gards.
Viens no svarīgākajiem soļiem esot pareizi sagatavot ūdeni. Sirmais uzsver - tam jābūt ļoti aktīvā vārīšanās temperatūrā, jo tikai tad pelmeņi iegūs pareizo tekstūru.
Ievēro:
- Pirmo liec vārīties ūdeni, nevis pelmeņus!
- Kad ūdens vārās, pieliec sāli, jo sāls ūdeni "sacietina" un dod nepieciešamo struktūru. Sirmais akcentē: "Ūdens sāļumam ir jābūt kā Vidusjūrā!"
- Pievērs uzmanību instrukcijai.
- Dažādi pelmeņi vārās atšķirīgi – atkarībā no mīklas biezuma un pildījuma. Tāpēc Sirmais aicina pirms gatavošanas izlasīt uz iepakojuma norādīto vārīšanas laiku. Tas nodrošinās, ka tie nepārvārās vai nepaliek par cietu.
Kad pelmeņus ieber verdošā ūdenī, tie uz brīdi pazemina ūdens temperatūru. Lai vārīšanās process neapstātos, Sirmais iesaka pelmeņus viegli apmaisīt.
Šefpavāra lielais noslēpums – pievienot pelmeņiem nevis krējumu, bet karamelizētu sviestu! Tas piešķir pelmeņiem silti riekstainu garšu un paceļ ēdienu pavisam citā līmenī. Kā to pagatavot?
Uz pannas izkausē sviestu. Ļauj tam viegli kļūt zeltaini brūnam un aromātiskam. Pārlej bļodiņā – gatavs pasniegšanai!
Pēdējie soļi, kad pelmeņi izvārīti:
- Nokās, bet atstāj pavisam nedaudz vārīto ūdeni.
- Tad pievieno karamelizēto sviestu.
- Pēc tam pielej mazliet "pelmeņūdeni". Vieglītēm apmaisi – un ēdiens ir restorāna līmenī!