Ko iesākt ar lērumu šokolādes olu, kas palikušas pēc Lieldienām?
Pēc Lieldienām ne tikai raibu raibajām vistu olām vairs nav lielas piekrišanas, tāpēc jādomā dažādi ēdieni, kā tās izmantot, bet arī šokolādes olas vairs īsti negribas. Īpaši to izjūt mazu bērnu vecāki, kuriem Lieldienu zaķis ir atnesis dažādas šokolādes olas. Mums ir trīs idejas, kā tās pārstrādāt.
Karstā šokolāde
10 minūtes
2 personām
200 g šokolādes olu
400 ml piena
1 tējk. kakao pulvera
šķipsna kanēļa
maza šķipsna malta kardamona
zefīra gabaliņi pasniegšanai
1. Uzkarsē pienu un iekul tajā kakao pulveri, kanēli un kardamonu. Noņem no uguns.
2. Pievieno gabaliņos salauztas šokolādes olas un maisi, lai šokolāde izkūst.
3. Salej krūzēs un izrotā ar zefīru.
Braunijs
45 minūtes
10 gabaliņi
250 g tumšās šokolādes
200 cukura
160 g sviesta
150 g šokolādes olu, salauztu gabaliņos
3 olas
60 g miltu
50 g brūnā cukura
1. Sakarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem. Izklāj 20x20 cm formu ar cepamo papīru; derēs arī jebkura cita ne pārāk liela forma. Ja nav formas, to var pagatavot no cepamā papīra, glīti salokot un nostiprinot stūrus ar skavotāju.
2. Liec nelielā karstumizturīgā traukā sviestu un šokolādi. Katliņā ielej ūdeni, ievieto tajā trauku ar šokolādi un maisot izkausē. Noliec malā, lai nedaudz atdziest.
3. Bļodiņā iesit olas un pieber cukuru. Sāc putot. Kad cukurs jau pakausis, pievieno izkausēto šokolādi. Vēl nedaudz paputo un tad ber klāt miltus un šokolādes olu gabaliņus. Iecilājot maisi, līdz mīkla ir viendabīga.
4. Pildi mīklu formā, nolīdzini virspusi. Cep 20–25 minūtes. Pirms sagriešanas gabalos atdzesē.
Kraukšķīgās rīsu tāfelītes
15 minūtes + laiks atdzišanai
8 gabaliņi
150 g šokolādes olu
130 g uzpūsto rīsu pārslu (brokastu pārslu)
60 g apgrauzdētu Indijas riekstu
50 g sviesta
1 ēdk. medus
1. Liec mazā katliņā gabaliņos salauztas šokolādes olas, sviestu un medu un uz lēnas uguns maisot karsē, līdz iegūsti viendabīgu masu.
2. Noņem no uguns, iemaisi riekstus un uzpūstos rīsus.
3. Uz galda izklāj cepamo papīru un uzmanīgi liec uz tā masu no katliņa. Raugies, lai masa būtu cieši salikta un nebūtu tukšumu. Labāk to kārto taisnstūra formā, jo tad būs parocīgāk sagriezt.
4. Šokolādes un rīsu kraukšķu masu ar visu cepampapīru liec ledusskapī vismaz uz 2 stundām.
5. Izņem no ledusskapja un sagriez gabaliņos.