Lieldienās var aptrūkties šokolāde? Eiropā bez pēdām izkūpējusi milzīga "KitKat" šokolādes batoniņu krava
Strauji tuvojoties Lieldienām, šokolādes mīļotāji Eiropā saņēmuši nepatīkamu vēsti, kas teorētiski var ietekmēt šī produkta pieejamību veikalos — pagājušajā nedēļā Šveices gigants “Nestle” kļuvis par vērienīgas zādzības upuri un bez pēdām pazudusi milzīga “KitKat” šokolādes batoniņu krava.
Pagaidām nezināmi ļaundari nolaupījuši kravas automašīnu ar 12 tonnu kravu — 413 793 jaunās sērijas batoniņiem, kas no ražotnes Itālijas vidienē tika vesti izplatīšanai visā Eiropā. Automašīnai bija paredzēts nokļūt Polijā, taču galapunktā tā neieradās.
Automašīna un tās saldā krava joprojām nav atrasti. “Nestle” neatklāja, kur tieši ļaundari sagrāba kravu.
“Nestle” piederošais uzņēmums “KitKat” paziņoja, ka pazudušos batoniņus ir iespējams izsekot, izmantojot unikālu partijas kodu, un ikviens, kurš skenēs nozagtās šokolādes partijas numurus, saņems norādes, kā sazināties ar ražotāju.
“Mēs vienmēr esam mudinājuši cilvēkus paņemt pauzi ar “KitKat” [norāde uz firmas slaveno saukli “have a break, have a KitKat” — red.], taču šķiet, ka zagļi šo vēstījumu uztvēruši pārāk burtiski un paņēmuši pauzi vairāk nekā 12 tonnām mūsu šokolādes,” teikts “KitKat” paziņojumā. “Lai gan mēs novērtējam noziedznieku izcilo gaumi, joprojām ir fakts, ka kravu zādzības kļūst par arvien pieaugošu problēmu visu mērogu uzņēmumiem,” teikts uzņēmuma paziņojumā. “Kad regulāri izmanto aizvien izsmalcinātākas shēmas, mēs nolēmām paziņot sabiedrībai savu pieredzi ar cerību, ka tas pievērsīs uzmanību aizvien izteiktākajai noziedzības tendencei.”
“KitKat” brīdināja, ka notikušais var izraisīt uzņēmuma produkcijas trūkumu Eiropas veikalos.