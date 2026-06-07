Svarīgs padoms ceļotājiem: šī kļūda Grieķijā var radīt neveiklu situāciju
Grieķijā attieksme pret dzeramnaudu ievērojami atšķiras no tās, pie kā pieraduši tūristi no ASV un daudzām Eiropas valstīm, tādēļ šo nianšu nezināšana atvaļinājuma laikā var radīt neveiklas situācijas, norāda izdevums "Athens Glance".
Grieķijā dzeramnauda netiek uzskatīta par obligātu piemaksu pie rēķina. Tā drīzāk ir brīvprātīga pateicības izpausme par labu apkalpošanu. Tā vietā, lai precīzi aprēķinātu procentus, lielākā daļa vietējo iedzīvotāju vienkārši noapaļo summu līdz ērtam skaitlim.
Parasti, ja apkalpošana atstājusi patīkamu iespaidu, klienti pie rēķina summas pieskaita aptuveni 10 procentus. Piemēram, ja rēķins ir 45 eiro, var atstāt 50 eiro, bet pie 90 eiro rēķina pievienot vēl aptuveni 10 eiro. Precīzi aprēķini Grieķijā nav īpaši izplatīti – svarīgāks ir pats žests.
Dāsnākus viesus grieķu tavernās nereti atceras. Pateicībā viesmīļi vai restorāna saimnieki var uzcienāt ar desertu vai glāzīti cipuro (tsipouro) – tradicionālu grieķu stipro alkoholisko dzērienu. Šāds žests tiek uzskatīts par viesmīlības un cieņas apliecinājumu, nevis mārketinga paņēmienu.
Dzeramnaudas apmērs Grieķijā lielā mērā ir atkarīgs no iestādes veida un apkalpošanas kvalitātes. Tradicionālajās tavernās par labu servisu parasti atstāj aptuveni 10–15 procentus no rēķina summas. Restorānos tūristu iecienītos rajonos pietiek ar 5–10 procentiem, savukārt augstākās klases restorānos par pieņemtu normu uzskata 10–15 procentu dzeramnaudu.
Kafejnīcās un kafijas bāros apmeklētāji visbiežāk vienkārši noapaļo rēķinu vai atstāj no 50 centiem līdz vienam eiro. Ātrās ēdināšanas vietās un suvlaki tirgotavās dzeramnauda netiek uzskatīta par obligātu, tomēr neliela summas noapaļošana vienmēr tiek novērtēta pozitīvi.
Svarīgi atcerēties, ka bezskaidras naudas dzeramnauda Grieķijā ir daudz retāk sastopama nekā daudzās citās valstīs. Nereti nauda, kas atstāta, izmantojot maksājumu termināli, nenonāk tieši pie viesmīļa, tādēļ tūristiem ieteicams līdzi nēsāt nelielu daudzumu skaidras naudas – monētas vai sīknaudu.
Pateicību apkalpojošajam personālam var izrādīt divējādi – atstājot naudu uz galda pirms aiziešanas vai pasniedzot to viesmīlim personīgi.