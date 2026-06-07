Supermodele Ella Makfersone.
Skaistums
Šodien 06:48
Piekopjat slavenību trendu? Populārs skaistumkopšanas ieradums, kas var radīt nopietnas sekas
Dārga sejas kopšana, grezni krēmi un sāpīgas skaistumprocedūru injekcijas – Holivudas zvaigznes ir gatavas izmēģināt visu, lai saglabātu jaunību. Tomēr pasaules lielākās ikonas apgalvo, ka neviena kosmētiskā procedūra nevar sacensties ar bezmaksas metodi – vienkārši dzert ūdeni.
Slavenības pat nosaukušas konkrētus ūdens daudzumus, kas liek viņu ādai spīdēt. Dažām tie ir trīs litri, citām – gandrīz četri.
Zinātnieki joprojām nav pārliecināti, no kurienes radušies šie ekstrēmie ūdens patēriņa uzstādījumi. Eksperti apliecina, ka pārmērīga ūdens lietošana var pat kaitēt veselībai.
Uztura konsultante Beta Červoni apgalvo, ka vidusmēra cilvēkam nav nepieciešams dienā izdzert četrus litrus ūdens. Pēc viņas teiktā, lielākajai daļai cilvēku pietiek ar aptuveni diviem litriem.
Tomēr nevar noliegt, ka ūdens ar ķermeni dara brīnumus. Vislielāko ietekmi uz ādu ūdens patēriņam ir asinsriti uzlabojošs efekts, kas palīdz piegādāt šūnām vairāk skābekļa un uzturvielu.