Pildītas, salātos, marinētas vai sviestmaizē: idejas, kā gardi apēst vārītas olas
Kad raibi krāsotās olas visiem atrādītas un olu kaujas noslēgušas, priekšā vissarežģītākais uzdevums – kā visas olas apēst tā, lai ir gardi un lai neapnīk.
Olu un tunča salāti
Tunci var aizstāt ar jebkuru konservētu zivi savā sulā – derēs gan skumbrija, gan makrele, gan lasis.
4 personām
10 minūtes
Sastāvdaļas:
6 vārītas olas
300 g tunča savā sulā (bez sulas)
200 g Tilzītes siera
½ sīpola
3 ēdk. majonēzes
sāls un pipari pēc garšas
Gatavošana:
1. Nolobi olas un nomizo sīpolu. Sieru un olas sarīvē rupjās skaidās, sīpolu smalki sakapā, tunci liec bļodā un ar dakšiņu sasmalcini.
2. Liec tuncim klāt pārējās sastāvdaļas, pievieno majonēzi, pieber sāli un piparus. Visu samaisi.
Olu salāti ar sieru
Šiem salātiem sieru var izvēlēties pēc savas gaumes, bet tie būs sātīgāki, ja izmantosi sieru ar izteiktu garšu.
4 personām
10 minūtes + 1 stunda, lai savilktos
Sastāvdaļas:
4 vārītas olas
200 g siera
1 liels vārīts burkāns
4 ēdk. majonēzes
1 ēdk. skābā krējuma
2 ķiploka daiviņas
sāls un pipari pēc garšas
Gatavošana:
1. Ķiploka daiviņas un burkānu nomizo, olas nolobi. Burkānu, sieru un olas sarīvē rupjās skaidās. Ķiploku daiviņas izspied caur spiedi.
2. Bļodā ieliec majonēzi, pievieno skābo krējumu, ķiploku, sāli un piparus. Rūpīgi izmaisi. Mērcei pievieno pārējās sastāvdaļas un visu samaisi. Liec uz 1 stundu ledusskapī, lai garšas savelkas.
Pikantie olu salāti
Ja vēlies, lai salāti ir vēl pikantāki, pievieno vairāk sinepju un mednieku desiņas aizstāj ar čorizo.
4 personām
15 minūtes
Sastāvdaļas:
8 vārītas olas
4 nelieli marinēti gurķi
2 mednieku desiņas
½ sīpola
100 g konservētu zaļo zirnīšu (nokāstu)
4–5 ēdk. majonēzes
1 ēdk. krējuma
2 tējk. sinepju
sāls un pipari pēc garšas
Gatavošana:
1. Olas nolobi un sagriez gabaliņos. Sīpolu nomizo un sakapā. Gurķus un mednieku desiņas sagriez plānās ripiņās.
2. Bļodā samaisi majonēzi ar krējumu, sinepēm, sāli un pipariem. Liec klāt pārējās sastāvdaļas, pieber zaļos zirnīšus. Vienmērīgi samaisi.
Olu un vistas salāti
Ar vārītu vistu šie salāti sanāk maigi, bet, ja vēlies ko kreptīgāku, tās vietā vari likt žāvētu vistu.
4 personām
15 minūtes
Sastāvdaļas:
4 vārītas olas
400 g vārītas vistas
3 marinēti gurķi
½ sīpola
3 ēdk. majonēzes
½ tējk. saldās paprikas pulvera
sāls, pipari pēc garšas
zaļumi dekorēšanai
Gatavošana:
1. Olas nolobi, sīpolu nomizo. Olas, marinēto gurķi un vistu sagriez nelielos kubiņos, sīpolu smalki sakapā.
2. Liec sagrieztās sastāvdaļas bļodā un pievieno majonēzi, saldās paprikas pulveri, sāli un piparus. Samaisi. Liec ledusskapī uz 2 stundām, lai savelkas. Pēc tam, ja nepieciešams, pievieno vēl majonēzi vai skābo krējumu. Pasniedzot pārkaisi ar zaļumiem.
Pildītas olas ar kraukšķīgu bekonu
Lai arī ierasts, ka pildītās olas galdā tiek celtas svētkos, tās tikpat labi var būt kārdinošas un sātīgas brokastis.
Sastāvdaļas:
6 vārītas olas
50 g Čedaras siera
2 bekona šķēles
2 ēdk. majonēzes
1 ēdk. skābā krējuma
½ vai 1 maza ķiploka daiviņa
sauja kartupeļu čipsu
maza buntīte maurlociņu
Gatavošana:
1. Bekona šķēles sagriez 1 cm lielos gabalos, liec uz karstas pannas un, pa laikam apmaisot, cep aptuveni 5 minūtes, līdz kraukšķīgas. Noņem no pannas un liec uz šķīvja, kurā ieklāta papīra salvete.
2. Izspied ķiploku caur spiedi, sieru sarīvē uz smalkās rīves.
3. Nolobi olas un ar asu nazi pārgriez gareniski uz pusēm. Izņem dzeltenumus un liec bļodā, baltumus noliec malā. Dzeltenumiem pievieno krējumu, majonēzi, sāli, piparus, ķiploku un sieru. Ar dakšiņu vai karoti saspied dzeltenumus un maisi bļodas saturu, līdz tas ir glāsmains un viendabīgs. Ja vēlies, vari to sablendēt.
4. Ar mazu karoti vai konditorijas maisiņu pildi olu masu olbaltuma pusītēs.
5. Viegli sadrupini čipsus, smalki sakapā maurlociņus. Katru pildīto olu pārkaisi ar čipsiem un maurlociņiem, virsū uzliec cepto bekonu.
Pildītās olas ar mazsālītu lasi
Šis ir nedaudz dārgāks pildīto olu variants, bet lasi tikpat labi var aizstāt ar siļķi un iztikt bez foreles ikriem.
Sastāvdaļas:
4 cieti vārītas olas
100 g mazsālīta laša
4 ēdk. majonēzes
2 ēdk. foreļu ikru
sāls un pipari pēc garšas
svaigas dilles
Gatavošana:
1. Nolobītas olas pārgriez uz pusēm un izņem dzeltenumus, baltumus noliec malā.
2. Olu dzeltenumus liec bļodā un ar dakšiņu saspaidi. Pievieno majonēzi, piparus un sāli un maisi, līdz masa ir gaisīga un viendabīga.
3. Smalki sagriez lasi un pievieno olu dzeltenumiem. Samaisi.
4. Iegūto masu pildi olu baltumos. Katrai piepildītajai olai virsū uzliec nedaudz foreļu ikru un pārkaisi ar sasmalcinātām dillēm.
Marinētas olas
Šādi marinētas olas labi garšo jau pēc stundas, bet izteiksmīgāka un pikantāka garšu buķete būs pēc 2 dienu marinēšanās.
Sastāvdaļas:
6 olas
200 ml sojas mērces
5 ķiploka daiviņas
3 ēdk. deserta vīna
2 ēdk. etiķa
1 tējk. cukura
1 tējk. čili pulvera
1 tējk. sezama sēklu
2 glāzes ūdens
Gatavošana:
1. Katliņā ielej ūdeni, sojas mērci un pievieno ķiplokus, čili, cukuru, vīnu un etiķi. Uzvāri, samazini uguni un vāri vēl 5 minūtes.
2. Kamēr marināde vārās, nolobi olas. Noņem marinādi no uguns un liec tajā olas. Tām jāmarinējas vismaz 1 stundu.
3. Pirms pasniegšanas izņem no marinādes, sagriez gareniski 4 daļās un pārkaisi ar sezama sēkliņām.
Sātīgā sviestmaize ar olu
Tomātu vietā var izmantot svaigu papriku, gurķus vai redīsus.
6 personām
20 minūtes
Sastāvdaļas:
6 olas
12 maizes šķēles
2 tomāti
6 salātlapas
3 ēdk. majonēzes
2 tējk. Dižonas sinepju
sviests cepšanai
sāls un pipari pēc garšas
Gatavošana:
1. Olas nolobi, smalki sakapā vai sarīvē uz rupjās dārzeņu rīves un liec bļodā. Pievieno majonēzi, sinepes, sāli un piparus pēc garšas. Visu samaisi.
2. Sagriez tomātus plānās šķēlēs. Pannā sakarsētā sviestā apcep maizes šķēles. Uz vēl siltas maizes šķēles liec olu masu, tai virsū 2 tomātu šķēles, tās pārsedz ar salātu lapu, virsū liec otru maizes šķēli.