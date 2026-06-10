Pie "Sāgas" pulcējas desmitiem driftotāju; viens autovadītājs pieķerts ar 1,93 promilēm
Sociālajos medijos plašu uzmanību izpelnījušies videoieraksti, kuros redzams, kā pie tirdzniecības centra "Sāga" un IKEA pulcējušies desmitiem cilvēku ar automašīnām, veicot dažādus bīstamus manevrus, tostarp driftēšanu.
Kā portālu Jauns.lv informē Valsts policija, 23. maija vakarā, veicot sociālo mediju monitoringu, likumsargi pamanīja informāciju par automašīnu pulcēšanos un devās uz notikuma vietu pie tirdzniecības centra "Sāga".
Notikuma vietā stāvlaukumā bija pulcējušies vairāki desmiti cilvēku ar automašīnām. Pārbaudot situāciju, policisti konstatēja virkni ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu.
Par konstatētajiem pārkāpumiem Valsts policija uzsāka 21 administratīvā pārkāpuma procesu, tostarp piecus par agresīvu braukšanu, divus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu un divus par transportlīdzekļa nereģistrēšanu noteiktajā kārtībā. Tāpat procesi sākti arī par citiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
Papildus tam uzsākti divi kriminālprocesi. Viens no tiem sākts par bēgšanu no policijas, savukārt otrs – par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā. Šajā gadījumā autovadītājam konstatētas 1,93 promiles alkohola.
Valsts policija atgādina, ka agresīva braukšana un citi bīstami manevri apdraud ne tikai pašu autovadītāju, bet arī citus satiksmes dalībniekus, un par šādiem pārkāpumiem paredzēta atbildība.