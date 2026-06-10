Ar iepriecinošiem jaunumiem klajā nāk muzikālā apvienība "Raxtu Raxti"
Gatavojoties Jāņu svinēšanai, muzikālā apvienība “Raxtu Raxti” šonedēļ laidusi klajā savu jaunāko veikumu - singlu "Īsa bija Jāņu nakts".
"Dziesma ir ļoti latviska un īstās pirmsjāņu noskaņās – tātad ļoti piemērota šim laikam, un es tiešām no sirds novēlu katrā mājā piedzīvot un izbaudīt skanīgus Jāņus un gada īsāko nakti! Galu galā, kad tad vēl klausīsimies šādu mūziku,” saka Kristīne un atgādina, ka šī kompozīcija koncertos būs dzirdama jau šoruden, kad sāksies “Raxtu Raxtu” koncertturneja “Viena saule, viena zeme”. Koncerta pirmajā daļā skanēs mūzika no jaunā albuma, kuru radījuši “Raxtu Raxtu” mūziķi. Tajā ieskanēsies latviešu tautas un pasaules mūzika, kā arī izskanēs pavisam jaunas orģinālkompozīcijas. Grupas skanējumu, kā ierasts, veidos plašais instrumentu klāsts un skanīgās balsis, kas tikpat labi skan gan solo dziesmās, gan krāšņā daudzbalsībā.
Savukārt koncerta otrajā daļā tiks atskaņota mūzika, kura “Raxtu Raxtu” koncertos ir skanējusi kopš grupas pirmsākumiem: tiks izdziedātas dziesmas, kuras pašiem mūziķiem ir īpaši tuvas, kuras skanējušas koncertos Latvijā un ārpus tās robežām. Sadziedāšanās ar klausītājiem būs kā latviskās identitātes stiprināšana un godināšana, ar skatu nākotnē – brīvā Latvijā.
“Raxtu Raxtu” koncerti notiks:
- 1. novembrī Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”
- 8. novembrī Slampes kultūras pilī
- 12. novembrī kultūras centrā “Ulbrokas pērle”
- 13. novembrī kultūras centrā “Siguldas devons”
- 14. novembrī Latgales vēstniecībā "Gors"
- 21. novembrī Ogres kultūras centrā
- 22.n ovembrī Jelgavas kultūras namā
- 27. novembrī Rīgā, VEF kultūras pilī
- 28. novembrī Valmieras kultūras centrā
- 29. novembrī koncertzālē “Cēsis”
- 11. decembrī Ventspils teātra namā “Jūras vārti”
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