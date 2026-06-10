Ventspils novadā pulcēsies 36 senioru kori no visas Latvijas
Sestdien, 13. jūnijā, plkst. 17.00 Ventspils novada Popes brīvdabas estrādē notiks Latvijas senioru koru svētku koncerts “Dziedot mūžu es dzīvoju”, pulcējot 36 korus no visas Latvijas. Pasākumā ieeja ir bez maksas.
Svētku koncertā izskanēs latviešu kormūzikas zelta repertuārs, dziedātāju un klausītāju iemīļotas dziesmas. Koncertu vadīs aktieri Juris Jope un Madara Botmane.
Kopā ar senioru koriem svētkos uzstāsies Ventspils novada pašvaldības jauktais koris "Dzintara balsis" (diriģente Ginta Rūse), Zemessardzes orķestris diriģenta majora Anda Kareļa vadībā un pūtēju orķestris “Ugāle” diriģentes Lauras Matvejevas vadībā. Piedalīsies Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Kultūras centrs” senioru deju kolektīvs “Senkurzeme”, kā arī Ventspils novada deju kolektīvi – Ances Kultūras nama vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvi, Usmas Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Usma” un Tārgales Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Tārgale”.
Svētku koncerta mākslinieciskā vadītāja godā – Latvijas jaukto senioru koru virsdiriģents Jānis Misiņš; režisors Edmunds Freibergs, deju virsvadītāja Elita Kuģeniece. Par muzikālo pavadījumu koncertā un zaļumballē rūpēsies muzikālā apvienība “ARmaestro”.
Latvijas senioru koru kustība ir viena no aktīvākajām Latvijā, kas savus svētkus svin regulāri vairāk nekā sešdesmit gadu garumā, kopjot dziedāšanas tradīciju un stiprinot Dziesmu svētku nepārtrauktību. Iepriekšējie Latvijas senioru koru svētki notikuši Salacgrīvā 2024. gadā un Madonā 2025. gadā.
Latvijas senioru koru svētkus organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Ventspils novada pašvaldību.
Ceļu uz 2028.gada svētkiem atbalsta SIXT.