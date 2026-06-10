Linstow Art Award 2026 finālā - 12 jaunie mākslinieki ar spēcīgu radošo potenciālu
Linstow Art Award 2026 profesionālās mākslas balvai šogad tika saņemti 36 pieteikumi no Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantūras absolventiem, apliecinot nemainīgi augsto interesi jau otro gadu pēc kārtas. No visiem pretendentiem izvēlēti 12 finālisti, kuri starptautiskai žūrijai prezentēja savus darbus un māksliniecisko redzējumu klātienē. Žūrija noteiks trīs laureātus, kuri kļūs par Linstow Art Award 2026 balvas ieguvējiem.
Linstow Art Award misija ir sniegt ilgtermiņa atbalstu jaunajiem Latvijas māksliniekiem, veicinot radošās industrijas attīstību un nodrošinot mākslas pastāvīgu klātbūtni pilsētvidē. Trīs Linstow Art Award laureāti saņems naudas balvu 3000 EUR apmērā un mākslas studijas telpas 25 kvadrātmetru platībā uz vienu gadu radošajā SPORTA 2 kvartālā Rīgā (www.sporta2.com) ar iespēju izstādīt mākslas darbus.
“Augstais pieteikumu skaits apliecina, ka jaunajiem talantiem ir būtiska ne tikai profesionāla novērtēšana un redzamība, bet arī iespēja saņemt reālu atbalstu savas radošās darbības attīstīšanai. Linstow Art Award apvieno gan finansiālu atbalstu, gan iespēju veselu gadu izmantot mākslas studijas telpas SPORTA 2 kvartālā, radot vidi profesionālai izaugsmei un jaunradei. Ticam, ka šī iniciatīva kļūst par nozīmīgu platformu jauno mākslinieku attīstībai un ilgtermiņā stiprina arī radošo industriju attīstību Latvijā,” uzsver Evija Majevska, “Linstow Baltic” komercdirektore.
Linstow Art Award 2026 finālā – 12 jaunie mākslinieki
Linstow Art Award sniedz mērķētu finansiālu un praktisku atbalstu jauno mākslinieku profesionālās karjeras sākumposmā no mākslas studijas telpu nodrošināšanas līdz finansējumam materiālu iegādei. Ik gadu plānots atbalstīt trīs talantīgākos LMA maģistrantūras absolventus.
Trīs Linstow Art Award laureāti saņems:
- naudas balvu 3000 EUR
- mākslas studijas telpas uz vienu gadu radošajā SPORTA 2 kvartālā Rīgā (www.sporta2.com)
- iespēju izstādīt mākslas darbus
Kopumā izvērtēti 36 pretendentu iesniegumi no LMA maģistrantūras programmas absolventiem no Vizuālās mākslas, Vizuāli plastiskās mākslas, Audio-vizuālās mediju mākslas un Dizaina nodaļām. Pieteikumu varēja iesniegt šī gada absolventi un mākslinieki, kuri šīs programmas ir absolvējuši pēdējo trīs gadu laikā.
Linstow Art Award 2026 finālisti:
- Oto Holgers Ozoliņš – Procesa artifakti /Artifacts of Process – Vizuālā māksla (2024)
- Anete Grīnberga – Aizmiršanas dārzā /Garden of Oblivion – Audio-vizuālā mediju māksla (2024)
- Dzelde Mierkalne – Šūpuļkodekss 42 / Cradlecodex 42 – Vizuālā māksla (2023)
- Kristers Krūms – Draugu kaste / Chest of friends – Vizuāli plastiskā māksla (2025)
- Lauma Muižarāja – Rozanilīna bērni; Jaunā meitene pēc vēstures beigām – temporalitāte, afektīvā ekonomika un digitālais attēls / Rosaniline Children; The Young Girl After the End of History – Temporality, Affective Economy and the Digital Image – Vizuālā māksla (2025)
- Anna Maskava – Kailā dzīvība / Bare Life – Audio-vizuālā mediju māksla (2025)
- Mika Solomon – Telpiskais zīmējums – DOM galerija / Spatial drawing – DOM gallery – Vizuālā māksla (2024)
- Marta Prēdele – Domas un līkloči / Twists & Thoughts – Vizuāli plastiskā māksla (2023)
- Marta Viktorija Agruma – Neziņas mākonis 101–112 / The Cloud of Unknowing 101–112 – Vizuālā māksla (2023)
- Matīss Daudziņš – Mi Amore / Mi Amore – Vizuāli plastiskā māksla (2025)
- Andris Kaļiņins – Prūsijas zilais. Pēc Iļjas Repina / Prussian Blue. After Ilya Repin – Vizuālā māksla (2025)
- Beate Poikāne – Pagleznojums aiz Ledusskapja / Underpainting Behind the Refrigerator – Audio-vizuālā mediju māksla (2023)
Linstow Art Award izsaka pateicību visiem šī gada pretendentiem par dalību un iesniegtajiem mākslas darbiem. Paldies par ieguldīto laiku, darbu un vēlmi dalīties ar savu māksliniecisko redzējumu, radošo rokrakstu un profesionālo attieksmi.
Iesniegtos darbus vērtēja starptautiska žūrija, kuras sastāvā ir Latvijas un ārvalstu mākslas nozares eksperti ar pieredzi laikmetīgajā mākslā, arhitektūrā, kultūras politikā un dizainā. Lēmums par trim “Linstow Art Award” laureātiem pieņemts, balstoties uz noteiktiem vērtēšanas kritērijiem, vērtējot mākslinieka līdzšinējo veikumu un attīstības potenciālu, iesniegtā mākslas darba formālajiem un tematiskajiem risinājumiem, tehnisko izpildījumu un vēstījuma aktualitāti.
2026. gada Linstow Art Award žūrijas sastāvā ir:
- Paulina Rider Wilhelmsen – “Linstow Art Award” un “Lise Wilhelmsen Art Award” dibinātāja; filantrope, mākslas mecenāte, mākslas kolekcionāre un producente.
- Inga Lāce – “Linstow Art Award” žūrijas vadītāja, galvenā kuratore “Almati Mākslas muzejā” Kazahstānā, C-MAP Centrālās un Austrumeiropas pētniecības programmas līdzstrādniece Ņujorkas Modernās mākslas muzejā (MoMA).
- Joanna Nordin – mākslinieciskā direktore un kuratore laikmetīgās mākslas muzejā “Bonniers Konsthall” Zviedrijā.
- Susanne Østby Sæter – kuratore fotogrāfijas un jauno mediju mākslas jomā mākslas radīšanas centrā “Henie Onstad Art Centre” Norvēģijā.
- Vita Liberte – Latvijas juriste, mākslas kolekcionāre, mecenāte un uzņēmēja, “VV Foundation” dibinātāja, kas atbalsta laikmetīgo mākslu un jaunās paaudzes māksliniekus Latvijā un Baltijas reģionā.
- Dina Suhanova – arhitekte, projektu vadītāja un pētniece “Latvijas Mākslas akadēmijas Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūtā”.
Profesionālā mākslas balva Linstow Art Award dibināta 2025. gadā, sadarbojoties Baltijas vadošajam nekustamo īpašu attīstītājam Linstow Baltic un Latvijas Mākslas akadēmijai ar mērķi nodrošināt mūsdienīgu platformu Latvijas jaunajiem māksliniekiem savas profesionālās karjeras uzsākšanai un talanta pilnveidošanai. Linstow Art Award ir daļa no Linstow Baltic ilgtspējīgas attīstības pieejas, kur māksla un uzņēmējdarbība tiek sasaistītas kopīgā platformā, lai veicinātu jauno talantu izaugsmi un radošās pilsētvides attīstību.