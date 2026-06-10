"Tagad par to vien domāšu!" Latvijas mežos atrastas pirmās baravikas
Kamēr vairums sēņotāju Latvijā vēl tikai gaida pirmās gailenes, kāda Cēsu novada iedzīvotāja jau dalījusies ar šogad pirmās atrastās baravikas foto.
"Šogad pirmā. Atrasta 6. jūnijā," vietnē "Facebook" norāda Inta. Sēņotāja norāda, ka baraviku atradusi Cēsu novadā, bet Eva piebilst, ka baravikas manījusi arī Jelgavas novada mežos. Lieki teikt, ka viņas atradums pārsteidzis daudzus. "Kur tik agri?" vaicā Zenta, uz ko Inta atbild, ka "ozolu baravikas jau sāk augt jūnija sākumā". "Cik nežēlīgi! Tagad par to vien domāšu!" pauž Vineta. Bet Biruta piebilst, ka viņai prieks par tik skaistu pirmo baraviku.
"Ak, mīļā, nesteidzies, ļauj vispirms gailenēm sevi parādīt!" jautri nosaka Rita. Bet Zane piebilst: "Lai kā man patīk sēņot - šis gads paies secen. Mūsu galā lāču populācija ļoti iespaidīga..."
Ozolu jeb vasaras baravika (syn. B. aestivalis Paulet: Fr.) ir viena no pirmajām baraviku sugām, kas parādās sezonā. Labvēlīgos laikapstākļos pirmie eksemplāri mežos var būt sastopami jau jūnija sākumā, bet visbagātīgāk šīs baravikas aug vasaras vidū un otrajā pusē.