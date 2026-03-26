Māja no jūras konteinera: kā no metāla kastītes radīt omulīgu dzīvesvietu
Modē nākušas moduļu mājas, taisnstūra kastītes ar lieliem logiem un koka terasēm. Nezinātājs nemaz nepateiks, ka maza daļa no tām iepriekšējā dzīvē bija metāla jūras konteineri, kas pārvadāja lietas lielos kravas kuģos, vēstīts žurnāla "Māja Laukos" jaunākajā numurā.
Būvniecības uzņēmuma Reborn Buildings īpašnieks Kristaps Konevāls stāsta, kā nonācis līdz šim biznesam. „Mācījos par pirtnieku un vēlējos izveidot ilgmūžīgu pirts ēku. Jūras konteineram te ir priekšrocības, stingrs karkass, stabila grīda un sienas. Mūsu senči būvēja ēkas vairākām paaudzēm, mūsdienās tā vairs nedara. Ir forši, ja savu pirti vari tā paņemt līdzi uz nākamo dzīvesvietu,” viņš stāsta. Tāpat viņam ir mazs papildu bizness ABNB, kur viņš īrē zemi un tur izvieto savus divus jūras konteinera moduļus, mājiņu un pirti. Kad īres līgums beidzas, tos pārvieto. Reborn Buildings nesen ir uzbūvējuši četras privātmājas, divas pastāvīgai dzīvei un divas brīvdienu mājas. Mazākā sastāv no diviem jūras konteineriem un ir 52m2 liela, otra - no trim konteineriem un ir 76m2 liela ģimenes māja. „Ar izgaismotu terasi uz jumta,” piebilst uzņēmējs. Otra viņu klientu grupa ir uzņēmumi, nesen igauņu uzņēmumam būvējuši caurlaides telpu. Cilvēki iet uz darbu caur konteineru, kur vienā pusē sēž apsargs. Citā pasūtījumā konteinerī realizēja pašapkalpošanās veikalu. Uz Vāciju drīz ceļos sanitārais modulis ar darbinieku labierīcībām un dušām. „Vasaras māja pie jūras, sauna pie ezera, noliktava, birojs, ģimenes māja pilsētā. Ar jūras konteineru var realizēt jebkuru klientu fantāziju,” uzsver Kristaps.
Jūras konteiners ir pārvietojams un to var novietot teju jebkur. Pasaulē konteineru mājas karājas klints malā, ir uzlikta uz pontoniem ezerā un iecirstas klintīs. „Tā tiešām ir, ka to var novietot jebkur, kur vien var piekļūt klāt ar ceļamkrānu,” piebilst Kristaps. Konteiners ir monolīta būve, ko pārvieto jau gatavu. Ja vēlies meža biezokņa vidū konteineru, jāskatās kā var to nogādāt, jo to nevar to izjaukt un pa daļām aizgādāt, jābūt piebraucamam ceļam. Starp viņa klientiem bija kāda jauna ģimene, kuri brīvdienās brauca pie vecākiem uz laukiem un tur gulēja caurstaigājamā istabā. Viņiem gribas no rīta vēl pagulēt, bet visu laiku kāds kursē garām. Tad viņi iegādājās 12m2 lielo jūras konteineru un nolika netālu no ģimenes mājas. Nu viņiem ir sava vieta, nevienam vairs netraucē. Kāpēc viņi nosvērās pa labu jūras konteineram, nevis koka moduļu mājai? Viņi plāno kādreiz par savu īpašumu un tad, kad varēs atļauties nopirkt zemi, tad pārcels konteineru tur. Ceļot savu māju, uz savas zemes viņiem jau būs šis mazais namiņš.
Lai saglabātu oriģinālās sienas un konteinera izskatu, tos siltina no iekšpuses un fasādi gruntē un krāso. Ja fasāde netiek mehāniski bojāta, tas nerūsē un ir ilgmūžīga. „Neredzu racionālu skaidrojumu, kāpēc izvēlēties konteineru un to siltināt no ārpuses, zaudējot oriģinālo izskatu,” viņš norāda. Siltinājums iekštelpām ir specifisks - aizvērto poru poliuretāna putas. Tas ir diezgan dārgs, taču efektīvs veids, kā izvairīties no kondensāta. Visbiežāk konteinera mājas apsilda ar siltumsūkni. Speciālists norāda, ka daudziem ir stereotips, ka šādā mājā vasarā būs karsti. „Ja māja būs tumša, no ārpuses tā uzkarsīs tik ļoti, ka uz jumta varēs olas cept. Bet, ja domājat, ka uzkarsīs iekštelpas, tad es saku nē.” Viņš to apgalvo droši, jo ir būvējis vairākus moduļus kā noliktavas vai pagrabus bez logiem, un tie nekad nesakarst vasarā, jo siltums mājā nāk caur logiem, ne sienām. Aizvērto poru poliuretāna putas strādā abos virzienos, ziemā nav auksti un vasarā neuzkarst. Taču jūras konteinera mājai obligāti jābūt aprīkotai ar ventilāciju. „Tā ir noslēgta metāla kaste, kas neelpo. Ja koka karkasa mājas kaut kā vēl var iztikt, tad konteinera mājai tas ir obligāti,” viņš stāsta.
