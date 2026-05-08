Nāvējošais hantavīruss uz kruīza kuģa: kādi ir simptomi un vai ir pamats satraukumam arī Latvijā?
Satraucošās ziņas par bīstamā hantavīrusa uzliesmojumu uz kruīza kuģa daudziem atsaucis atmiņā Covid-19 pandēmijas sākumu. Lai gan Latvijas iedzīvotājiem panikai nav pamata, vīruss ir sastopams arī mūsu platuma grādos. Skaidrojam, cik bīstama ir šī slimība, kādi ir simptomi un kā sevi pasargāt.
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) speciālisti uzsver, ka risks saslimšanai Eiropas iedzīvotājiem šobrīd ir ļoti zems. Uz kuģa tiek veikti drošības un infekcijas kontroles pasākumi, turklāt hantavīrusi parasti viegli neizplatās no cilvēka uz cilvēku.
Hantavīrusi var izraisīt smagu saslimšanu
Hantavīrusi visbiežāk izplatās no grauzējiem uz cilvēkiem. Inficēšanās var notikt, ieelpojot putekļus vai sīkas daļiņas, kas nonākušas gaisā no inficētu grauzēju urīna, izkārnījumiem vai siekalām, īpaši slēgtās un slikti vēdināmās telpās.
Daži hantavīrusi var izraisīt smagu saslimšanu ar drudzi, elpošanas traucējumiem un citām nopietnām komplikācijām. Tomēr vairums šo vīrusu netiek pārnesti starp cilvēkiem. Izņēmums ir Andu vīruss Dienvidamerikā, kas retos gadījumos var izplatīties cieša kontakta laikā.
Pašlaik vēl nav zināms kāds hantavīrusa veids ir konstatēts, kā notikusi inficēšanās, cik plaša ir saslimšana uz kuģa.
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) turpina uzraudzīt situāciju un sadarbojas ar valstu veselības iestādēm un Pasaules Veselības organizāciju, lai izvērtētu iespējamo ietekmi uz Eiropu.
Kas ir hantavīruss un kā sevi pasargāt?
Hantavīrusi ir vīrusi, kurus izplata grauzēji. Katrs hantavīrusa veids parasti ir saistīts ar noteiktu grauzēju sugu. Cilvēki visbiežāk inficējas, ieelpojot sīkas daļiņas no inficētu grauzēju urīna, izkārnījumiem vai siekalām.
Hantavīrusa infekcija var izraisīt vairākas nopietnas slimības formas:
- Hemorāģiskais drudzis ar nieru sindromu (HDRS) – slimība ar drudzi, asiņošanas risku un nieru darbības traucējumiem. Tā galvenokārt sastopama Eiropā un Āzijā.
- Epidēmiskā nefropātija – vieglāka nieru saslimšanas forma, kas sastopama Eiropā.
- Hantavīrusa kardiopulmonālais sindroms – smaga slimība, kas ietekmē plaušas un sirdi, izraisot elpošanas un sirds darbības traucējumus. Tā sastopama Amerikā.
Slimības simptomi var būt ļoti dažādi — no viegliem vai pat nemanāmiem līdz ļoti smagiem. Daži hantavīrusa veidi var būt dzīvībai bīstami.
Lielāks risks inficēties ir cilvēkiem, kuri ikdienā strādā vietās, kur iespējama saskare ar grauzējiem, piemēram, mežstrādniekiem, lauksaimniekiem, noliktavu un saimniecību darbiniekiem.
Svarīgi zināt! Eiropā sastopamie hantavīrusi parasti neizplatās no cilvēka uz cilvēku. Vīrusus nepārnēsā kukaiņi. Līdz šim cilvēku savstarpēja inficēšanās pierādīta tikai Andu vīrusam Dienvidamerikā.
Pašlaik hantavīrusa infekcijai nav specifisku zāļu vai Eiropā apstiprinātas vakcīnas. Ārstēšana galvenokārt ir vērsta uz simptomu mazināšanu un pacienta stāvokļa uzraudzību.
Lai samazinātu inficēšanās risku:
- jāizvairās no saskares ar grauzējiem un to izdalījumiem;
- jāvēdina slēgtas telpas;
- uzkopjot vietas, kur varētu būt grauzēji, ieteicams lietot sejas masku un cimdus.