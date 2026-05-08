Maksims Galkins ar ģimeni Vecrīgā. (foto: Instagram/@maxgalkinru
Šodien 16:21
Maksims Galkins publiski paziņo, ka viņam ir vēl viens bērns
Slavenais šovmenis Maksims Galkins piedalījās Ukrainas modeles Nikas Lomijas kāzās Kannās un atklāja savus ģimenes noslēpumus. Video ar humorista atzīšanos parādījās "Instagram".
Pasākumā Galkins nolēma iepazīstināt viesus un sāka ar īsu biogrāfisku pārskatu. Vadītājs paziņoja, ka viņš ir precējies un viņam ir trīs bērni.
"Īsi par sevi: es esmu precējies, varbūt kāds to nezināja. Man ir trīs bērni," teica Maksims.
Humorista paziņojums ļoti pārsteidza auditoriju, jo pašlaik viņš kopā ar Allu Pugačovu audzina divus bērnus – Hariju un Lizu. Galkins nevilcinājās un uzreiz izstāstīja, kuru viņš dēvē par savu bērnu.
"Divi ir jaunāki par mani, un viena meita ir vecāka," pasmējās komiķis.
Izrādījās, ka Galkins domāja Kristinu Orbakaiti — Allas Pugačovas vecāko meitu, kurai šogad apritēs 55 gadi. Dziedātāja ir piecus gadus vecāka par savu patēvu.