Parakstīts sadarbības memorands starp Rīgas ostu un globālo ostu operatoru AD Ports Group
Šodien Rīgā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) telpās, tika parakstīts saprašanās memorands starp Abū Dabī bāzēto, biržā kotēto globālo ostu un loģistikas uzņēmumu “AD Ports Group” un Rīgas brīvostas pārvaldi, iezīmējot jaunu posmu sadarbībā ostu attīstības, loģistikas, industriālo projektu un digitālo risinājumu jomās. “AD Ports Group” ir viens no straujāk augošajiem infrastruktūras operatoriem Tuvajos Austrumos ar būtisku starptautisku klātbūtni.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis:
“Esmu gandarīts, ka mana vizīte Apvienotajos Arābu Emirātos rudenī un tikšanās ar “AD Ports Group” vadību jau nes pirmos praktiskos rezultātus. Toreiz mēs detalizēti runājām par Rīgas ostas attīstības potenciālu, investīciju iespējām un Latvijas lomu reģiona loģistikas ķēdēs. Šodien parakstītais memorands apliecina, ka šī saruna ir pāraugusi konkrētā sadarbības ietvarā.”
Saprašanās memoranda parakstīšanā piedalījās Latvijas Republikas ekonomikas ministrs Viktors Valainis, “AD Ports Group” reģionālais izpilddirektors Abdulazīzs Zajeds Al Šamsi (Abdulaziz Zayed Al Shamsi), Rīgas brīvostas pārvaldes, LIAA, ostas uzņēmumu, kā arī abu pušu vadības komandas un Apvienoto Arābu Emirātu vēstniecības pārstāvji.
Ekonomiska sadarbība ar globālu infrastruktūras uzņēmumu
“AD Ports Group” ir viens no Tuvo Austrumu vadošajiem ostu un loģistikas uzņēmumiem, kas pēdējo gadu laikā strauji paplašinājies starptautiskā mērogā, kļūstot par integrētu infrastruktūras operatoru. Uzņēmums ir kotēts Abū Dabī vērtspapīru biržā, darbojas vairāk nekā 50 valstīs un pārvalda ostas, industriālās zonas, loģistikas tīklus un digitālos risinājumus vienotā sistēmā.
Saskaņā ar “AD Ports Group” 2025. gada finanšu rezultātiem uzņēmuma ieņēmumi sasniedza 4,8 miljardus eiro gadā, savukārt kopējais aktīvu apjoms sasniedza aptuveni 16 miljardus eiro, apliecinot tā ievērojamo investīciju kapacitāti un nozīmīgu lomu globālajās piegādes ķēdēs.
Abdulazīzs Zajeds Al Šamsi, “AD Ports Group” reģionālais izpilddirektors:
“Parakstītais saprašanās memorands ar Rīgas brīvostas pārvaldi iezīmē nozīmīgu soli iespēju izvērtēšanā Baltijas reģionā, kas ir stratēģiski svarīgi tirdzniecības vārti Ziemeļeiropā. Latvijas spēcīgā pozīcija jūrniecības nozarē, ambiciozie industriālās attīstības plāni un arvien ciešākā ekonomiskā sadarbība ar Apvienotajiem Arābu Emirātiem veido stabilu pamatu ilgtermiņa partnerībai. Šīs sadarbības ietvaros vērtēsim, kā “AD Ports Group” integrētās kompetences un pieredze var palīdzēt attīstīt efektīvu, nākotnes prasībām atbilstošu tirdzniecības un loģistikas infrastruktūru, radot ilgtspējīgu pievienoto vērtību abām pusēm.”
Uzņēmuma pārstāvji vizītes laikā Latvijā iepazinās ar Rīgas ostas attīstības projektiem, ostas teritoriju potenciālu, kā arī iespējām veidot ilgtermiņa sadarbību industriālo un loģistikas projektu attīstībā.
Sadarbība, kas fokusējas uz praktiskiem attīstības projektiem
Parakstītais memorands paredz kopīgu darbu pie konkrētiem attīstības virzieniem Rīgas ostas teritorijā, tostarp:
- Sadarbība, investīcijas un ostas infrastruktūras attīstība Rīgas ostas teritorijā, t.sk., jauna RoRo un kruīza kuģu pasažieru termināļa projekta virzība,
- Kundziņsalas industriālās zonas un vēja tehnoloģiju ražošanas kompleksa attīstības sekmēšana,
- Spilves industriālā parka teritorijas potenciāla attīstība,
- Ostas digitālo sistēmu modernizācija un vienoto datu risinājumu ieviešana, t.sk., sadarbība ostas komūnu sistēmu, jūras vienlogu principa un digitālās muitas risinājumu izstrādē,
- jaunu investīciju projektu identificēšana un priekšizpēte.
Saprašanās memorands paredz kopīgas darba grupas izveidi un ekspertu piesaisti, kas turpmāk padziļināti strādās pie minēto projektu attīstības virzieniem, tehniskās izpētes un investīciju modeļu izvērtēšanas.
Sandis Šteins, Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs:
“Augsti novērtējam “AD Ports Group” globālā mērogā iegūto pieredzi un zināšanas ostu pārvaldībā, speciālo ekonomisko zonu loģistikas, digitalizācijas un projektu vadības jomās, kā arī strādājot ar jūras kruīzu segmentu. Šajā sadarbībā saredzam nozīmīgu izaugsmes un kompetenču pārneses potenciālu, kas palīdzēs Rīgas ostai piesaistīt jaunas investīcijas, stiprināt pakalpojumus, audzēt ostā ienākušo kuģu un pasažieru skaitu, kā arī celt mūsu kopējo pozīciju reģionā.”
Rīgas osta pēdējos gados mērķtiecīgi maina savu darbības modeli. Virzoties no klasiskas ostas pārvaldības uz integrētu loģistikas un investīciju attīstības platformu, Rīgas osta strādā pie industriālo teritoriju attīstības ar augstas pievienotās vērtības pakalpojumiem. Noslēgtā sadarbība iekļaujas kopējā ostas attīstības kursā, ceļot tās konkurētspēju un investīciju pievilcību.
Investīciju signāls reģionam
Laura Štrovalde, LIAA direktores vietniece investīciju piesaistes un uzņēmumu attīstības jautājumos:
“Šāda līmeņa sadarbība Latvijai nozīmē būtiski vairāk nekā viena projekta uzsākšanu. Tā ir skaidra zīme starptautiskajai investoru sabiedrībai, ka Latvija spēj piesaistīt globāla mēroga uzņēmumus ar ievērojamu investīciju kapacitāti un attīstīt ar tiem ilgtermiņa partnerības. “AD Ports Group” kā starptautiska spēlētāja ar vairāku miljardu eiro ikgadējiem ieņēmumiem sarunu uzsākšana par attīstības projektiem Rīgā būtiski stiprina mūsu investīciju vidi. LIAA mērķtiecīgi strādā, lai šādas sadarbības pārtaptu konkrētos investīciju projektos, kas veicina nacionālās ekonomikas izaugsmi, jaunu darbavietu radīšanu un Latvijas konkurētspējas pieaugumu reģionā.”
Vizītes ietvaros Latvijā “AD Ports Group” vadības komanda šodien tikās arī ar ministru prezidenti Eviku Siliņu, kā arī apmeklēja Rīgas ostu un iepazinās ar tās ražošanas attīstības iecerēm Kundziņsalā un Spilvē, kā arī topošā pasažieru termināla projektu Eksportostā.