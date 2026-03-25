14 receptes bērzu un kļavu sulu lietošanai un uzglabāšanai
Speciālisti iesaka pavasarī dzert bērzu un kļavu sulas. Ieteicamā deva esot 3 litri dienā, dzerot ik pēc stundas 1 glāzi sulas vai ik pēc divām stundām — 2 glāzes. Tas palīdzot skalot asinsvadus, tīrot asinis, nieres un uzlabojot vielmaiņu. Vēl varot visu vasaru ik pēc stundas izdzert divus malkus bērzu sulas. Kā pagatavot bērzu sulas vasarai? Piedāvājam dažas receptes!
- Bērzu sulu var lietot tik ilgi, līdz tā maina garšu — atskābējas. Par garšvielu bērzu sulai izmanto upeņu zariņu — citrona mizu vēlams pievienot pirms sulu pasniegšanas.
- Bērza sulas ielej iztīrītā un izsautētā koka vai māla traukā. Sulām pieliek rupjmaizes garozas un ļauj ieskābt. Kad sulas ieskābušas, tās izkāš caur drānu un iepilda pudelēs, kur garšas uzlabošanai ieliek žāvētas piparmētru lapiņas vai upenāju kātu gabaliņus, vai arī smalki sagrieztu žāvētu ābolu gabaliņus, žāvētas ķiršu vai upeņu ogas. Pēc tam pudeles aiztaisa, pārsien ar aukliņu, aizsveķo un noglabā pagrabā. Lauku vajadzībām sulas lielākos vairumos var ieskābēt mucās vai koka baļļās. Katrai sulu pudelei var pielikt l – 2 tējkarotes cukura vai medus.
- Uz pusotra litra pudeli pievieno 1 ēdamkaroti cukura, vienu citrona šķēlīti un vienu krustnagliņu. Aiztaisa pudeli ciet, patur dienu virtuvē, siltumā, un tad nes uz pagrabu vēsumā.
- Kļavu sulu vārot (iztvaicējot), var iegūt ļoti garšīgu kļavu sīrupu.
- Uzglabāšanai kļavu sulu iepilda pudelēs, aiztaisa, pārsien ar aukliņu un tad aizsveķo un glabā vēsā pagrabā. Ja sulas grib ieskābēt, tad tām pieliek rudzu maizes garozas un ļauj ieskābt. Kad sulas jau ieskābušas, tad tās izkāš caur linu drēbi un sapilda stiprās pudelēs. Katrā pudelē ieliek 3 – 5 žāvētas upeņu, ķiršu vai dārza korinšu ogas, kā arī žāvētu ābolu gabaliņus un dažas žāvētas piparmētru lapiņas. Piparmētru vietā var likt arī upenāju kātu gabaliņus. Pudeles aizbāž ar aizbāžņi, pārsien ar aukliņu, aizsveķo un novieto pagrabā. Vasarā dzer vesels!
Dzirkstošā bērzu sula
Sastāvdaļas:
svaiga bērzu sula
cukurs
rozīnes
citronskābe
Pagatavošana:
I variants
Svaigu bērzu sulu pilda vīna vai šampanieša pudelēs. Katrā pudelē liek 10 - 15 g cukura, 4 - 5 rozīnes, nedaudz citronskābes, pielej bērzu sulu līdz pudeles sašaurinājumam, aizkorķē, korķi pārsien ar auklu, pudeles patur siltā vietā (5 - 10 grādos) un uzglabā guļus. Pēc 15 - 20 dienām sula ir norūgusi, dzirkstoša, ar patīkamu garšu.
II variants
Svaigu bērzu sulu lej stikla vai emaljētā traukā, pieliek rudzu maizes garoziņas, upeņu jaunos dzinumus vai piparmētras zaļumus un 18 - 20 grādu temperatūrā raudzē 3 - 4 dienas. Pēc tam pilda pudelēs. Katrā pudelē liek cukuru, nedaudz citronskābes, aizkorķē, nosien, aizlako un vēsā vietā raudzē 4 -5 nedēļas.
Vienkāršā bērzu sula
Sastāvdaļas:
svaiga bērzu sula
cukurs
rozīnes
citrons
Pagatavošana:
I variants
Svaigu bērzu sulu lej traukā, pievieno cukuru, rozīnes, citronu (uz 1l sulas 12 - 15 g cukura, 4 g rozīņu, 1/10 citrona), aizvāko, patur istabas temperatūrā 3- 5 dienas. Pēc tam novieto vēsā telpā. Lietojama pēc 15 - 20 dienām.
II variants
Svaigu bērza sulu lej stikla burkā (3l) vai balonā (10,15, 25l ar klūdziņu vai sakņu pinumu ietvaru), pieliek dažas rudzu maizes garozas, citrona miziņu izvilkumu (uz 1l sulas 1 tējkaroti izvilkuma), aizvāko un novieto vēsā vietā(5 - 10 grādos). Pēc 4 - 6 nedēļām sula būs ar patīkamu ieskābu garšu. Ja vēlas, saldina ar cukuru vai medu un dzer vasaras karstajās dienās kā atspirdzinošu dzērienu.
Citrona miziņu izvilkums: citrona miziņu dzelteno kārtiņu pārlej ar spirtu vai degvīnu un patur, līdz spirts vai degvīns iekrāsojas un ir ar īpatnējo citrona garšu un smaržu. Tāpat gatavo izvilkumu no apelsīnu miziņām.
Dzēriens „Pavasara spirdzinājums”
Sastāvdaļas:
bērzu sula
citrons vai laima
rozīnes, aprikozes vai žāvētas plūmes
Pagatavošana:
Bērzu sulai pievieno izspiestu citrona vai laimas sulu, rozīnes, aprikozes vai žāvētas plūmes. Garšas uzlabošanai vari pievienot kādu krustnagliņu.
Medainās bērzu sulas
Sastāvdaļas:
svaiga bērzu sula
500 g medus
rupjmaize
raugs
Pagatavošana:
Traukā ieliek medu, pārlej ar bērzu sulu un stundu vāra uz lēnas uguns. Pēc tam nedaudz atdzesē un siltajā sīrupā ieliek rupjmaizes šķēlīti, kas apziesta ar raugu. Trauku noliek siltā vietā un ļauj saturam rūgt. Ja pēc stundas rūgšanas process nav sācies, proti, medus virskārtā neparādās čaukstoši burbulīši, var pievienot vēl nedaudz rauga. Kad dzēriens sācis rūgt, maizes šķēle jāizņem, trauks jāapsedz ar tīru drānu un jāļauj saturam izrūgt. Kad tas pārstājis putoties un čaukstēt, dzērienu salej pudelēs, blīvi aizkorķē un noliek pagrabā vai ledusskapī horizontālā stāvoklī. Laiku pa laikam pudeles jāapgroza. Pēc 4–5 mēnešiem dzēriens ir gatavs!
Bērzu sulas ar augļu gabaliņiem
Sastāvdaļas:
ieskābusi bērzu sula
salds ābols
bumbieris
melone
cukurs
Pagatavošana:
Ieskābušu bērzu sulu nedaudz saldina ar cukuru, tad pievieno smalki sagrieztu ābolu, bumbieri un meloni. Pasniedz ar ledus gabaliņiem.
Bērzu sulas pagatavošanas noslēpumos dalās portāla lasītāji.
Sandra Kravale: Uz 3 l burku lieku ēdamkaroti cukura un 10 rozīnes vai maizes garozu. Vāku virsū un pagrabā iekšā.
Gita Leivalde: Var taisīt gan ar gāzi var bez. Ja grib ar gāzi, labākais variants ir cukurs, mazliet raugs, vēl labi, ja ir citrons vai upeņu zariņš, un tad ielej plastmasa pudelē (tur ātrāk sarūgst). Tad var dzert kā minerālūdeni, bet teikšu godīgi - kuņģim tas nekas labs nav (bet toties, cik garšīgi ) Var jau arī atstāt negāzētu - vienkārši 3 litru burkā ieliek kādu citroniņu vai upeņu zariņu un uzliek vāku.
Līga Zvejniece: Mēs mājas vispār neko neliekam klāt, un stāv labi. Bērzu sulas jau tā ir saldas, priekš kam vēl saldināt? Ir mēģināts likt klāt ari upeņu zaru. Bet var ari bez nekā.