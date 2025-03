Sācies lielais bērzu sulu laiks. Cik tās maksā?

Bērzu sulas parasti iegūst, kad dienās temperatūra paaugstinās virs plus pieciem grādiem, bet naktīs vēl ir neliels sals un bērziem vēl nav sākušas plaukt lapas. Sulu tecēšana parasti ilgst trīs līdz četras nedēļas. No viena bērza var iegūt līdz pat 20 litriem sulas dienā. Pirmos urbumus kokā vajadzētu izdarīt dienvidu pusē, bet, kad jau kļūst siltāks, tad to var darīt arī ziemeļu pusē. Optimālais urbuma dziļums ir pieci centimetri (ja kokam ir īpaši bieza miza, tad var urbt 7–8 cm). Kad sulu tecināšanu beigsiet, tad caurumu jāaiztaisa ar mazu tapiņu, ko varat pagatavot no tā paša bērza zara. Jāpiebilst, ka sulu tecināšanai neder koki, kuros ir iemetusies trupe – to var atpazīt, ja, urbjot caurumu, nāk ārā brūnas skaidas. Jo agrāk izdodas iegūt sulas, jo tās būs saldākas– tajās ir vairāk cukura. Paaugstinoties gaisa temperatūrai, sulas kļūst ūdeņainākas, un sezonas beigās tām jau rodas specifiska piegarša. Ja nu jūsu piemājas dārzā nav bērza un jums arī nepieder mežs, tad vien jādodas uz tirgu vai kādu saimniecību bērzu sulas meklējumos. Pēdējās pāris dienās internetā ir lērums piedāvājumu. Sulas var nopirkt gan tirgū, gan nelielās bodītēs, gan arī pie pašiem tecinātājiem – zemnieku saimniecībās. Tuvējo saimniecību īpašnieki pat sulu pudeles piedāvā atvest līdz jūsu namdurvīm.