Idejas, kā gaumīgi uzklāt Lieldienu galdu, neiztērējot daudz naudas
Tuvojas Lieldienas un daudzi gatavojas tās svinēt ģimenes un draugu lokā pie svētku galda. Šogad galda klājuma tendencēs dominē gaiši toņi un dabiskums ar akcentu uz pārdomātām detaļām, kas neprasa lielus tēriņus. Interjera dizainers uzskata, ka skaistākais Lieldienu galda klājums top, nevis vairāk iztērējot, bet dekorējot gudrāk.
“Pēc gada tumšajiem mēnešiem pavasaris aicināt aicina atsvaidzināt mājokli ar vienkāršiem paņēmieniem. Lieldienu galds bieži vien vislabāk atspoguļo šīs pārmaiņas: tur ir krāsas, tekstūras un sezonāli elementi. Nav tiesa, ka skaisti uzklāt galdu ir sarežģīti un dārgi. Vispirms izvēlies, kādu stilu un noskaņu vēlies radīt un izmanto to, kas ir pieejams mājās. Kombinē un izkārto tekstilus un traukus vairākās kārtās vienu virs otra, papildini ar dabiskiem akcentiem un atstāj pietiekami daudz brīvas vietas arī ēdiena izkārtošanai. Pie galda, kas rada nepiespiestu un personisku noskaņu, ir daudz patīkamāk pulcēties un sarunas raisās vieglāk," saka IKEA Interjera dizaina nodaļas vadītājs Darjus Rimkus.
Visa pamatā dabiskums
Dizainers norāda, ka saskaņotu kopskatu bez pūlēm var radīt, izmantojot mājās pieejamās lietas. “Balti vai krēmkrāsas šķīvji, stikla glāzes un neitrālas krāsas tekstils ir bāze, uz kuras izcelsies teju jebkurš sezonāls akcents. Pirms jaunu lietu iegādes, pieņem lēmumu par vēlamo krāsu paleti. Ierobežo to līdz divām vai maksimums trīs krāsām, izvēloties, piemēram, dzeltenus, pelēkzaļus vai pelēcīgi zilus un kādus no smilškrāsas toņiem. Tādā veidā galda klājums būs sabalansēts, taču vienlaikus dekoratīvie akcenti tēlu padarīs košāku un personiskāku.”
Interjera dizainers uzsver, ka gaišs galdauts vai lina galda celiņš uzreiz rada svinīgu noskaņu. Ja nav šāda īpaša galdauta, var izmantot lielāku auduma gabalu vai pat aizkarus. Galda celiņš vai galda paliktņi rada tekstūru un siltumu, vienlaikus nepārblīvējot galda virsmu.
Slāņi vizuālam dziļumam
D. Rimkus stāsta, ka slāņainība joprojām ir viens no vienkāršākajiem stilizācijas paņēmieniem. Austs galda paliktnis zem katra šķīvja veido struktūru. Pusdienu šķīvis, uz kura uzlikts mazāks šķīvis vai bļodiņa, rada dziļumu, neatkarīgi, vai trauki ir svinīgi vai ikdienišķi. Mērķis nav pārpilnība, bet kompozīcija.
Nelieli akcenti, piemēram, olu trauciņi ir iederīgi un piemēroti tieši uz Lieldienu galda – tie ienes ne vien krāsas, bet arī rotaļīgu svētku atmosfēru. Olu trauciņus ikdienā var izmantot kā mazas bļodiņas, kas papildina citas krāsainas bļodas un nelielus šķīvjus.
“Tekstils spēlē ļoti svarīgu lomu. Salocītu auduma salveti var apsiet ar auklu un piestiprināt klāt zariņu, plaukstošu pumpuru vai krāsotu olu. Ierastās salvetes vietā var izmantot pat krāsainu virtuves dvieli. Ar šādām niansēm galda klājums ir ne vien pārdomāts, bet arī praktisks,” skaidro interjera dizainers.
Koši un dzīvespriecīgi dekori
Protams, olas ir galvenais Lieldienu simbols, taču arī tās var dažādi apspēlēt. Lai arī šī gada Lieldienu galda klājuma tendencēs dominē dabiskums, dizainers aicina nebaidīties un izmantot arī citus elementus svinīgākam efektam. Zari stikla vāzēs, tulpes, narcises vai plaukstoši zari atsvaidzina jebkuru interjeru. Lieldienu noskaņu telpā var radīt ar krāsainiem, elegantiem un rotaļīgiem rotājumiem. Zaru vai ziedu kompozīcijās var iekārt ovālus stikla rotājumus dažādās krāsās – tie atgādina olas un ir rotaļīgs akcents.
Citviet telpā var izkārtot gaisīgus papīra ziedus dažādos izmēros. Tie veidoti no salocīta šūnveida papīra un izskatās skaisti no visām pusēm. Šie rotājumi sver vien dažus gramus, tos var viegli pakārt aiz aukliņas, kā arī pēcāk salocīt un noglabāt līdz nākamajām svinībām. Apaļi dažādu krāsu un izmēru rotājumi atdzīvinās telpu un radīs pavasarīgu atmosfēru un Lieldienu noskaņu.
Noslēgumā D. Rimkus norāda, ka kopumā šajā pavasarī dominē skandināvisks minimālisms, pieklusināti pasteļtoņi un dabiski materiāli – lins, keramika, koks, papīrs un krāsains stikls.