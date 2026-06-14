FOTO: “Pludmales patruļas” skaistule Brendija Ledforda arī 57 gadu vecumā izskatās satriecoši
Brendija Ledforda, kuru daudzi atceras no “Pludmales patruļas” Havaju salu sezonas, 57 gadu vecumā joprojām izskatās satriecoši un nesen atkal piesaistīja uzmanību, parādoties Losandželosas labdarības pasākumā pieguļošā baltā kleitā.
Blondā skaistule Brendija Ledforda 90. gadu beigās kļuva par vienu no vēlīnā “Pludmales patruļas” posma sejām. Aktrise seriāla Havaju salu sezonā atveidoja Donu Mastertoni — glābēju un arheoloģi, kura skatītājiem pievienojās 10. sezonā. Ledforda šajā lomā bija redzama no 1999. līdz 2000. gadam, un, lai gan viņas laiks seriālā nebija ilgs, “Pludmales patruļa” fanu atmiņā viņa palikusi kā viena no spilgtākajām Havaju posma zvaigznēm.
“Tas bija gods būt daļai no “Pludmales patruļas” vēstures. Man ļoti patika atveidot Donu Mastertoni. Es dievināju darbu ar visiem kolēģiem,” viņa nesen rakstīja vietnē “Instagram”.
Savu karjeru viņa sāka 1995. gadā seriālā “Precējies. Ir bērni”, pēc tam viņai bija lomas seriālos “Teksasas reindžers” un “The George Wendt Show”.
Kolorādo dzimusī aktrise vēlāk parādījās seriālā “The Outer Limits” 1998. gadā un 1999. gadā filmējās filmā “Poltergeist: The Legacy”. Vēlāk viņa sāka parādīties tādās filmās kā “My 5 Wives”, “Zebra Lounge”, “Rat Race”, “Ice Men” un “Fracture”.
Pēdējos gados Ledforda filmējusies arī seriālos “Smallville” un “We’ll Meet Again”. Pēc tam sekoja atkārtota Doilas loma seriālā “Andromeda” no 2004. līdz 2005. gadam, kā arī loma seriālā “Stargate Atlantis” 2006. gadā.
Ledforda vietnē “Instagram” atklāti runājusi par izaicinājumiem, ko viņas dzīvē nesusi slava. Pirms septiņiem gadiem viņa pievērsās arī savam skaidrības jeb atturības ceļam. “Pēc desmit gadiem es joprojām pozēju pusplika. Bet esmu skaidrā, sasodīts. Novecošana ir īsts izaicinājums! Un es nerunāju tikai par ādas noslīdēšanu, lai gan, protams, arī tas nav patīkami. Es ar krunku karu tieku galā, cik labi vien varu. Es runāju par laiku, veselību, smadzeņu darbību. Es beidzot esmu pilnīgi un absolūti iemīlējusies savā dzīvē, un pēc pāris nedēļām man apritēs 50. Piecdesmit. Godīgi sakot, man ar to ir grūti. Daudzu iemeslu dēļ, bet galvenokārt tāpēc, ka pat tad, ja man paveiksies, es tuvojos finiša līnijai.”
90. gadu sākumā viņa bija precējusies ar snovbordistu Deimienu Sandersu un pati sevi atveidoja projektos “Critical Condition” un “Snowboarders in Exile”. No 1998. līdz 2004. gadam viņa bija precējusies ar kanādiešu aktieri Martinu Kaminzu, ar kuru viņai ir bērns.
Bijusī aktrise arī šodien, 57 gadu vecumā, izskatās satriecoši — nesen Losandželosā notikušajā labdarības galā “Race To Erase MS” viņa ieradās pieguļošā baltā kleitā.
“Pludmales patruļa” 90. gados kļuva par vienu no pasaulē pazīstamākajiem seriāliem. Stāsts par saulainās Kalifornijas pludmaļu glābējiem, dramatiskām glābšanas operācijām un personīgajām attiecībām ātri pārauga par popkultūras fenomenu.