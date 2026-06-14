Vai pieaudzētie mati bojā dabīgos matus? Eksperti skaidro populāru mītu
Matu pieaudzēšana jau gadiem ir viens no pieprasītākajiem skaistumkopšanas pakalpojumiem pasaulē. Daudzas sievietes izvēlas pieaudzētos matus, lai iegūtu kuplāku frizūru vai garākus matus dažu stundu laikā. Tomēr līdz ar popularitāti nereti rodas arī bažas – vai pieaudzētie mati nekaitē dabīgajiem matiem?
Kā vēsta ārvalstu mediji, atbilde nav viennozīmīga. Speciālisti norāda, ka pieaudzētie mati paši par sevi ne vienmēr bojā dabīgos matus, taču būtiska nozīme ir to uzlikšanas metodei, kopšanai un tam, cik ilgi tie tiek nēsāti.
Lielākais risks – pārāk liela slodze matu saknēm
Frizieri skaidro, ka viena no biežākajām problēmām ir pārmērīgs svars, ko pieaudzētie mati rada dabīgajiem matiem. Ja pieaudzēto šķipsnu ir pārāk daudz vai tās ir pārāk smagas, matu saknes tiek pakļautas pastāvīgai slodzei.
Ilgtermiņā tas var izraisīt matu izkrišanu, ko rada regulāra matu folikulu noslodze. Visbiežāk šādas problēmas novēro pie pieres līnijas un deniņu zonā.
Svarīga ir pareiza uzlikšana
Eksperti uzsver, ka būtiski ir izvēlēties pieredzējušu meistaru. Nepareizi piestiprinātas kapsulas, līmes vai lentes var radīt nevienmērīgu slodzi matiem un galvas ādai.
Tāpat nav ieteicams pieaudzēt matus cilvēkiem, kuru mati jau ir ļoti novājināti, lūstoši vai pastiprināti izkrīt.
Nepietiekama kopšana var radīt problēmas
Ārvalstu skaistumkopšanas speciālisti norāda, ka pieaudzētajiem matiem nepieciešama īpaša kopšana. Ja mati netiek regulāri ķemmēti vai pienācīgi mazgāti, pie saknēm var veidoties savēlumi un mezgli, kas vēl vairāk noslogo dabīgos matus.
Tāpat svarīgi ir laikus veikt korekcijas. Lielākā daļa meistaru iesaka pieaudzētos matus pārlikt ik pēc sešām līdz astoņām nedēļām, lai novērstu lieku slodzi saknēm.
Vai mati pēc pieaudzēšanas kļūst plānāki?
Daudzas sievietes pēc pieaudzēto matu noņemšanas pamana, ka viņu mati šķiet plānāki nekā iepriekš. Tomēr speciālisti skaidro, ka nereti tas ir vizuāls efekts.
Pierodot pie ievērojami kuplākas frizūras, dabīgie mati pēc pieaudzējumu noņemšanas var šķist retāki. Vienlaikus eksperti atzīst, ka ilgstoša un nepareiza pieaudzēto matu nēsāšana patiešām var veicināt matu lūšanu un izkrišanu.
Kad pieaudzētie mati ir droši?
Pēc speciālistu domām, pieaudzētie mati parasti nerada būtisku kaitējumu, ja:
- tos uzliek kvalificēts meistars;
- tiek izmantota matu tipam piemērota metode;
- netiek pārsniegts ieteicamais nēsāšanas laiks;
- regulāri tiek veiktas korekcijas;
- mati tiek pareizi kopti mājas apstākļos.