Jānis Skanis ar iemīļoto Ābrama lomu "Skroderdienās Silmačos" atkal sajūsmina skatītājus Latvijas pilsētās
Ar skatītāju stāvovācijām sestdien Baldonē tika aizvadīta pirmizrāde aktiera Jāņa Skaņa 75 gadu jubilejai veltītā iestudējuma "Skroderdienas Silmačos" pirmizrāde. Jubilejas turnejas īpašais lieluzvedums notiks Līgo vakarā – 23. jūnijā Druvienas "Silmačos", bet līdz tam – ik vakaru dažādās Latvijas pilsētās skatītāji varēs sekot līdzi Rūdolfa Blaumaņa leģendārās lugas varoņu gaitām.
Latvijas Jaunatnes teātra iestudējumu "Skroderdienas Silmačos" veidoja režisore Laila Kirmuška, horeogrāfe Sanita Misika, muzikālais vadītājs Valdis Zilveris, māksliniece Linda Oše un producents Juris Millers. Lomās – Aija Dzērve, Juris Jope, Sandija Misika, Kārlis Ērglis, Laila Kirmuška, Ruta Vītiņa, Zane Burnicka, Ieva Sutugova, Mariss Daniels Ķirsis, Rodrigo Struka, Jānis Kirmuška, Māris Skrodis, Laima Miltiņa-Rode, Anna Morusa, Valdis Zilveris, Elīna Bojarkina, Kārlis Tols, kā arī Zigurds Neimanis vai Jānis Skanis. Izrādēs piedalās arī jaunie dejotāji un Latvijas jaunatnes teātra bērnu un jauniešu studijas audzēkņi, kā arī novadu amatierkolektīvi.
"Šogad aprit 125 gadi, kopš Rūdolfs Blaumanis sarakstīja "Skroderdienas Silmačos", 40 gadi, kopš pirmā brīvdabas lieluzveduma Druvienas "Silmačos" un 75 gadi, kopš dzimis aktieris Jānis Skanis, kura īpašo benefices vakaru svinēsim 23. jūnijā, kad viņš Druvienā atkal atveidos sev tik mīļo Ābrama lomu," saka producents Juris Millers. Iestudējuma režisore Laila Kirmuška norāda: "Šogad skatītājiem ir iespēja izvēlēties starp vairākiem šīs lugas iestudējumiem, ko piedāvā dažādi teātri, tādēļ mēs centāmies Rūdolfa Blaumaņa darbā meklēt gan latvisko humoru un dzīvesziņu, gan ielūkoties galveno varoņu dvēselēs, sekojot mīlas stāsta negaidītajiem pavērsieniem."
Latvijas Jaunatnes teātra iestudējums "Skroderdienas Silmačos" būs redzams: 15. jūnijā Ulbrokā, 16. jūnijā Dobelē, 17. jūnijā Kuldīgā, 18. jūnijā Liepājā, 19. jūnijā Jelgavā, 20. jūnijā Rojā, 21. jūnijā Ikšķilē, 22. jūnijā Valmierā un 23. jūnijā – turnejas noslēgums un īpašais Jāņa Skaņa 75 gadu jubilejas vakars Druvienas "Silmačos". Biļetes pieejamas "Biļešu paradīzē" un stundu pirms izrādes sākuma norises vietās. Bērniem līdz 5 gadu vecumam (neaizņemot atsevišķu sēdvietu) – ieeja bez maksas.
23. jūnijā Druvienā skatītāju ieeja būs atvērta no pl. 17.00, darbosies gadatirgus un "Skroderdienu" muzejs, bet pēc izrādes Druvienā – nakts balle ar grupu "Ballīšu krusttēvi" (ieeja bez maksas). Tiem, kuri vēlas uz Druvienu doties ar savu telti, jāņen vērā, ka iebraukšana un telšu uzstādīšana būs iespējama laikā no plkst. 15:00 līdz 16:30 (pēc 16:30 transporta kustība teritorijā tiks slēgta). Auto būs iespējams novietot blakus savai teltij. Telts vietas jāpiesaka līdz 20.jūnija 18:00 pa tālruni 26557582 vai aizpildot pieteikuma anketu.