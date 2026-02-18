Baznīcā sākas 40 dienu gavēnis pirms Lieldienām
Šodien, 18. februārī, kristiešu draudzēs sākas 40 dienu gavēnis, kas ir laiks, kas sagatavo ticīgos Kristus augšāmcelšanās svētkiem jeb Lieldienām.
Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā norāda, ka gavēnis ir īpašs laika posms, kas sniedz iespēju ielūkoties sevī, sevi garīgi pilnveidot un pārskatīt savu dzīves ritmu, uzmanību vēršot uz garīgām vērtībām.
Gavēņa periods tiek uzskatīts arī par sevis pārbaudīšanas un iepazīšanas laiku, kad daudzi kristieši apņemas atteikties no noteiktām ierastām lietām vai paradumiem, izvērtējot savu ikdienu un dzīves paradumus.
Baznīca uzsver, ka gavēšana nav tikai atturēšanās no ēdiena, bet arī iespēja attiekties no jebkādiem pārāk pierastiem elementiem vai ārējiem komforta aspektiem, lai pievērstu vairāk uzmanības garīgām norisēm.
Gavēņa periods tradicionāli ir arī grēknožēlas laiks, kad ticīgie, atsakoties no gaļas ēdieniem un ikdienas pārmērībām, izrāda līdzjūtību pret tuvākajiem un atzīst savas kļūdas, cerot uz garīgu izaugsmi un pārmaiņām.