“Šausmenīte” ir atpakaļ: kā pēc vairāk nekā 25 gadiem izskatās kulta komēdijas zvaigznes
Filmas “Šausmenīte” pasaulē zvaigznes nemirst — burtiski. Pēc vairāk nekā divdesmit pieciem gadiem kopš pirmās filmas iznākšanas un 13 gadu pauzes kopš iepriekšējās daļas, parodiju franšīze atkal ir atdzīvojusies. Turklāt šoreiz tā nav tikai kārtējā atgriešanās — pie skatītājiem atgriežas arī oriģinālās sejas, kas “Šausmenīti” savulaik padarīja par popkultūras fenomenu.
Lai gan Regīnas Holas atveidotā Brenda Mīksa nomira gan pirmajā, gan trešajā “Šausmenītes” daļā, viņa bez jebkāda paskaidrojuma atgriezās nākamajās filmās — un tagad aktrise šo lomu atveido vēlreiz arī sestajā daļā. Tajā viņai pievienojušies visi oriģinālās “Šausmenītes” varoņi – Marlons Vaijans, Šons Vaijans, Anna Farisa un citi.
Pēc 13 gadu pārtraukuma iemīļotā šausmu filmu parodiju franšīze atgriežas, turklāt pie tās stūres pirmo reizi kopš otrās filmas atkal būs Vajansu ģimene.
"Šausmenīte" filmas bija ļoti populāras, īpaši to pirmās daļas, kas parodēja lielākās šausmu filmu hitus. Pirmā filma, kas iznāca 2000. gadā, guva milzīgu komerciālu panākumu, ienākot vairāk nekā 278 miljonus ASV dolāru visā pasaulē, kas padarīja to par vienu no visveiksmīgākajām komēdiju filmām tajā laikā. Turpinājumi arī bija veiksmīgi, lai gan to popularitāte pakāpeniski samazinājās, kas tika saistīts ar faktu, ka pie nākamajām daļām strādāja citi scenāristi un režisors.
Filma jau pirmajā nedēļas nogalē pierādījusi, ka interese par “Šausmenīti” nav zudusi — jaunā daļa ASV nopelnījusi vairāk nekā 54 ASV miljonus dolāru, bet pasaulē pārsniegusi 100 miljonu ASV dolāru robežu.
Atgriežoties “Šausmenītei”, ieskatīsimies, kā gadu gaitā mainījušies iemīļotās parodiju filmas aktieri.