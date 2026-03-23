Gatavojam grūbas: sautējums, salāti, grubotto, biezputra un zupa
Grūbas, arī pērļu, ir apstrādāti miežu graudi. Vārot tos, ievēro, ka grūbu un ūdens vai cita šķidruma attiecībai jābūt 1:3.
Grūbu sautējums ar gaļu
Ja katlam nav vāka, liekot krāsnī, pārsedz to ar foliju. Sautējumu var gatavot arī uz plīts. Tādā gadījumā liec to sautēties uz nelielas uguns un pa laikam apmaisi, lai grūbas nepiecepas pie katla apakšas.
2 stundas 30 minūtes
6–8 personām
Sastāvdaļas:
2 l liellopa buljona
600 g liellopa šķiņķa
200 g grūbu
2 burkāni
1 pastinaka sakne
1 sīpols
4 daiviņas ķiploka
4 ēdk. olīveļļas
2 ēdk. tomātu pastas
1 ēdk. sāls
1 ēdk. cukura
timiāna un rozmarīna zariņš
Gatavošana
1. Gaļu sagriez nelielos kubiņos. Sameklē katlu ar biezu apakšu un vāku – tādu, ko var likt cepeškrāsnī. Lej katlā eļļu un pa porcijām apbrūnini gaļu. Izņem un noliec malā.
2. Sīki sakapā sīpolu un ķiplokus. Burkānus un pastinaku nomizo un sagriez nelielos gabalos.
3. Vispirms katlā liec sīpolus un ķiplokus un sacep zeltainus. Tad pievieno burkānus un pastinaku un mazliet apbrūnini.
4. Liec atpakaļ katlā gaļu, pieber grūbas, pieliec tomātu pastu, timiānu, rozmarīnu, sāli un cukuru. Visu kārtīgi samaisi, pielej buljonu un uzvāri. Uzliec vāku.
5. Liec katlu līdz 180 grādiem uzkarsētā krāsnī uz 2 stundām. Gatavu kārtīgi samaisi. Pasniedz ar karoti skābā krējuma.
Siltie grūbu salāti ar karamelizētiem burkāniem
Grūbas salātos var aizstāt ar bulguru vai citiem graudaugiem.
30 minūtes
4–6 personām
Sastāvdaļas:
400 g mazu burkānu
200 g grūbu
150 g brinzas
1 ēdk. sviesta
1 ēdk. medus
1 ēdk. citrona sulas
1 ēdk. sakapātas kinzas
½ tējk. sāls
Gatavošana
1. Grūbas noskalo, liec katlā, pārlej ar ūdeni un uzvāri. Ūdeni nolej, grūbas vēlreiz noskalo un liec vārīties uz lēnas uguns. Pieber sāli. Vāri apmēram 20 minūtes, līdz mīkstas. Gatavas nokās.
2. Burkānus pārgriez gareniski uz pusēm. Uzkarsē pannu, izkausē tajā sviestu un apcep burkānus. Samazini uguni un turpini cept, līdz tie gatavi, bet nav pavisam mīksti. Pieliec medu un citrona sulu. Visu karsē, līdz burkāni kļūst skaisti zeltaini.
3. Liec uz liela šķīvja gatavās grūbas, pāri kārto burkānus. Sadrupini uz burkāniem brinzu un pārslaki ar sīrupu, kas palicis no burkānu karamelizēšanas. Pārkaisi ar kinzu un pasniedz.
Grubotto ar cūku pupām
Grubotto labāk iederas pērļu grūbas, jo tās vienmērīgāk un ātrāk gatavojas, kā arī ēdiens sanāk gaišāks un tumīgāks.
1 stunda
4 personām
Sastāvdaļas:
2 l dārzeņu buljona
300 g pērļu grūbu
300 g saldētu, izlobītu cūku pupu bez miziņām
300 g saldētu zaļo zirnīšu
1 citrons
1 sīpols
100 g maskarpones
3 ēdk. sviesta
3 ēdk. rīvēta parmezāna
2 ēdk. sakapāta bazilika
2 daiviņas ķiploka
Gatavošana
1. Sīki sakapā sīpolu un ķiploku. Izkausē katlā sviestu un sasutini, neļaujot tiem sabrūnēt.
2. Pieber grūbas un kārtīgi apmaisi sviestā. Turi katlu uz nelielas uguns un pa kausam lej klāt buljonu, nākamo pievienojot tikai tad, kad iepriekšējo grūbas uzsūkušas. Kad viss buljons izlietots, pagaršo vai grūbas gatavas. Ja nepieciešams, ļauj tām uz mazas uguns vēl nobriest.
3. Pupas un zirnīšus blanšē 10 minūtes verdošā ūdenī, tad ber tos pie grūbām. Pievieno 1 ēdk. rīvētas citrona miziņas un abu veidu sieru. Uzkarsē un iemaisi baziliku.
Grūbu biezputra ar kūpinātu gaļu
Tradicionāls latviešu ēdiens, ko agrāk gatavoja maizes krāsns stūrī, kamēr viducī cepās maize. Šī ēdiena gatavošanai ir nepieciešams ilgs, maigs un vienmērīgs karstums, tāpēc tam piemērota ir arī mūslaiku cepeškrāsns.
2 stundas
8–12 personām
Sastāvdaļas:
700 g grūbu
500 g kūpinātas cūkas krūtiņas
3 sīpoli
½ ēdk. sāls
Gatavošana
1. Grūbas uz pannas apgrauzdē, līdz tās kļūst gaiši brūnas un parādās jauks ceptas maizes aromāts.
2. Gaļu sagriez kubiņos, sīpolus – nelielos gabaliņos. Ber gaļu pannā un sacep, līdz no tās iztek tauciņi. Iemaisi sīpolus un pacep vēl pāris minūtes, lai tie kļūst caurspīdīgi.
3. Liec katlā trešdaļu grūbu, uz tām pusi saceptās gaļas ar sīpoliem, tad vēl trešdaļu grūbu, ko pārsedz ar atlikušo gaļu. Pa virsu izlīdzini palikušās grūbas.
4. Uzvāri apmēram 2 ½ l ūdens, kam pievieno sāli. Pārlej ar to kārtojumam, uzliec vāku un cep līdz 150 grādiem uzkarsētā krāsnī pusotru stundu. Pārbaudi, vai grūbas mīkstas. Ja tās ir pacietas, pielej mazliet vāroša ūdens un pakarsē vēl mazu laiciņu. Klāt labi garšos rūgušpiens vai kefīrs.
Pupiņu un grūbu zupa
Zupai var pievienot apceptas mednieku desiņu ripiņas.
1 stunda
6–8 personām
Sastāvdaļas:
3 l vistas buljona
8 kartupeļi
400 g konservētu tomātu
400 g konservētu balto pupiņu
200 g grūbu
4 seleriju kāti
2 burkāni
2 ēdk. olīveļļas
2 ēdk. sakapātu lociņu
Gatavošana
1. Dārzeņus notīri un sagriez nelielos, karotē paņemamos gabalos.
2. Lej katlā eļļu, pievieno sagrieztos dārzeņus un mazliet apcep. Iemaisi grūbas, pārlej ar buljonu un uzvāri. Turpini vārīt 20 minūtes, līdz kartupeļi un grūbas mīkstas.
3. Ar dakšiņu sasmalcini konservētos tomātus un pievieno zupai kopā ar pupiņām. Uzvāri. Ja nepieciešams, pieber sāli vai piparus. Pirms pasniegšanas iemaisi zupā lociņus.