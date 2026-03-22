Saglabā steidzīgākām dienām! Ātrās vakariņas uz pannas
Pēc aktīvi pavadītas brīvdienas vai piesātinātas darbdienas nav ne vēlmes, ne spēka gatavot vakariņas, bet ģimene grib ēst. Divas pavisam ātri pagatavojamas receptes.
Sātīgie kartupeļi pannā
Var izmantot arī iepriekšējā dienā izvārītus kartupeļus, lai nav jātērē laiks vārīšanai.
4 personām
25 minūtes
Sastāvdaļas:
1 kg ar mizu vārītu kartupeļu
150 g kūpināta speķa
6 olas
1 liels sīpols
1 puravs
2 ēdk. sakapātu pētersīļu
1 ēdk. eļļas
sāls, malti pipari
Gatavošana:
1. Kartupeļus nomizo un sagriez šķēlēs, sīpolu un speķi – mazos gabaliņos, puravu – plānās ripiņās.
2. Platā, dziļā pannā sakarsē eļļu un apcep speķa gabaliņus. Pievieno sīpolus un turpini cept 3–4 minūtes. Izņem no pannas.
3. Kartupeļu šķēles liec pannā un cep 8–10 minūtes. Pievieno izceptos sīpolus ar speķi. Pievieno puravus un samaisi.
4. Olas sakul, iemaisi pusi pētersīļu, sāli un piparus. Pārlej kartupeļiem un uz mērenas uguns cep, līdz olas sarec. Pārkaisi ar atlikušajiem pētersīļiem.
Ātrā dārzeņu panna
Pikantākai garšai var pievienot caur spiedi izspiestu ķiploku un smalki sakapātu čili pāksti.
4 personām
25 minūtes
Sastāvdaļas:
2 sarkanās paprikas pākstis
1 cukīni
1 sīpols
1 kārba (140 g) konservētas kukurūzas
180 g fetas tipa siera
2 ēdk. eļļas
2 ēdk. tomātu biezeņa
1 ēdk. smalki sagriezta bazilika
sāls, malti čili un melnie pipari
Gatavošana:
1. Iztīrītu papriku, nomizotu cukīni un sīpolu sagriez mazos gabalos, kukurūzu notecini, sieru sadrupini gabaliņos.
2. Pannā sakarsē eļļu, ieber papriku un cukīni un uz straujas uguns cep 2–3 minūtes. Pievieno sīpolus un kukurūzu un vēl pāris minūšu pasautē. Iemaisi tomātu biezeni un uzkarsē.
3. Pielej 150 ml ūdens, pievieno garšvielas un sautē vēl 2–3 minūtes.
4. Pārber sieru un pārkaisi baziliku.