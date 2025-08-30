Lūk, kāds gardums sanāks!
Garšīgi
Šodien 05:44
Karaliski garda un zibenīgi ātri pagatavojama - fiksā zefīra un biezpiena kūka ar ķiršiem
Vasaras noslēgumu var nosvinēt viegli, graciozi un bez stāvēšanas pie cepeškrāsns. To piedāvā šī kūka, kas noderēs gan neikdienišķām ģimenes pusdienām dārzā, gan viesībām svinīgākā lokā.
Piedāvā Māra Ziemele, Instagram konta @edamskaisti veidotāja.
“Karaliski garda, bet ļoti vienkārši un ātri pagatavojama ir šī kūka,” iesaka Māra, kura savus sekotājus jau pāris gadu priecē ar dažnedažādām tortēm, cepumiem un plātsmaizēm. Šī ir viena no kūkām, kas saņēmusi daudzu sekotāju apstiprinājumu – ir tikpat garšīga, cik izskatās!
Sastāvdaļas
- 400 ml saldā krējuma (35 %) vai putojamā krēma
- 180 g biezpiena
- 6 pusītes zefīra
- 4–5 ēdk. cukura vai cits saldinātājs pēc garšas + vaniļa
- 1,5 ēdk. želatīna (+ ūdens uzbriedināšanai)
- sauja ķiršu + ķirši dekorēšanai
- drupināti cepumi pamatnītes pārkaisīšanai
Pagatavošana
- Želatīnu aplej ar aukstu ūdeni un noliek maliņā.
- Veidni izkaisa ar cepumu drupačiņām.
- Bļodā lej saldo krējumu, pievieno saldinātāju un vaniļu, kuļ, līdz masa ir stingra un gaisīga. Pievieno biezpienu, rūpīgi sakuļ, beigās ieputojot uzbriedinātu un izkausētu želatīnu. Želatīnu pēc izkausēšanas patur pāris minūtes istabas temperatūrā, lai atdziest!
- Veido kūku, uz sadrupinātiem cepumiem liekot pamīšus krēmu, zefīra pusītes, ķiršus. Ķiršu vietā var izmantot jebkuras citas sezonas ogas.