Ostapenko demonstrē raksturu un pārliecinoši iekļūst Francijas atklātā čempionāta otrajā kārtā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko pirmdien Parīzē karstos laikapstākļos pārvarēja Francijas atklātā čempionāta pirmo kārtu.
Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 31. vietā un pamatturnīrā izsēta ar 29. numuru, ar rezultātu 6-4, 6-4 uzvarēja vācieti Ellu Zeidlu (WTA 96.).
Parīzē pirmdien gaisa temperatūra pārsniedza 30 grādus pēc Celsija.
Otrās kārtas sasniegšana Ostapenko dod 70 WTA ranga punktus, un tajā viņa tiksies ar polieti Magdu Lineti (WTA 57.).
Latvijas tenisiste šosezon ir uzvarējusi 16 spēlēs un piedzīvojusi 12 zaudējumus, pie uzvarām turnīros netiekot. Zeidla ir tikusi pie 11 panākumiem 28 mačos.
28 gadus vecā Ostapenko Francijas atklātajā čempionātā spēlē 12. reizi, 11. reizi pēc kārtas sacensības sākot pamatturnīrā. 2017. gadā viņa kļuva par "French Open" uzvarētāju, izcīnot vienu no lielākajiem panākumiem Latvijas sporta vēsturē, bet pēc tam Parīzes kortos viņai nav izdevies tikt tālāk par trešo kārtu, kur viņa apstājās arī pērn.
Vāciete pamatsacensībās spēlēja pirmo reizi. Iepriekšējos divus gadus viņai neizdevās pārvarēt kvalifikāciju.
Jau ziņots, ka Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja "French Open" kvalifikācijā nepārvarēja otro kārtu. Francijas atklātais čempionāts ir sezonas otrais "Grand Slam" turnīrs un norisināsies līdz nākamās nedēļas nogalei.