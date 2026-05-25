CSDD ieviesīs jaunu tehniskās apskates kārtību, kas skars ikvienu autovadītāju Latvijā
Satiksmes ministrija (SM) ir izstrādājusi noteikumu projektu, kas paredz jaunu kārtību transportlīdzekļu tehniskās kontroles veicēju akreditācijai, informēja ministrijā.
Ministrijā norāda, ka grozījumu mērķis ir noteikt skaidras un vienotas prasības personām, kas veic transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli valsts tehniskās apskates laikā.
Jaunais regulējums paredz, ka transportlīdzekļu tehnisko kontroli varēs veikt akreditētas personas, kas izvēlētas atbilstoši publisko iepirkumu kārtībai. Tas nozīmē, ka tirgū varēs ienākt jauni dalībnieki, tādējādi veicinot konkurenci un attīstot pakalpojumu kvalitāti.
Transportlīdzekļu īpašniekiem un turētājiem tas sniegs plašākas izvēles iespējas, vienlaikus saglabājot pārliecību par pakalpojuma objektivitāti un kvalitāti, jo akreditācijas prasības būs vienotas un stingras, piebilst ministrijā.
Noteikumu projekts nosaka prasības tehniskās kontroles veicējiem visiem transportlīdzekļu veidiem - vieglajām un kravas automašīnām, autobusiem, motocikliem, kā arī to piekabēm. Vienlaikus paredzēta iespēja paplašināt funkcijas, piemēram, nodrošināt papildu pārbaudes specializētiem transportlīdzekļiem vai pēc ceļu satiksmes negadījumiem.
Tāpat paredzēts, ka tehniskās apskates stacijās būs jānodrošina pilns pakalpojumu klāsts, tostarp pārbaudes pēc transportlīdzekļu pārbūves un sertifikācijai nepieciešamās pārbaudes kravu pārvadājumu jomā.
Savukārt, lai nodrošinātu caurskatāmu un taisnīgu lēmumu pieņemšanu, noteikumu projekts paredz, ka katram pakalpojumu sniedzējam jāizveido iekšējā sūdzību izskatīšanas kārtība. Ja klients nepiekrīt tehniskās kontroles rezultātam, viņam vispirms būs iespēja saņemt atkārtotu izvērtējumu pie pakalpojuma sniedzēja, un tikai pēc tam klients varēs vērsties Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD).
CSDD arī turpmāk būs atbildīga par valsts tehniskās apskates organizēšanu, kā arī akreditēto personu darba uzraudzību un kvalitātes kontroli. Tas nodrošinās, ka transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa novērtēšana Latvijā saglabājas objektīva, profesionāla un atbilstoša drošības un vides prasībām, skaidro ministrijā.
Dokuments ir publicēts Tiesību aktu portālā un nodots publiskajai apspriešanai līdz šā gada 5. jūnijam.
Ministrijā rezumē, ka jaunais regulējums paredz samazināt administratīvo slogu, nosakot skaidras un caurskatāmas akreditācijas prasības. Ministrijas ieskatā tas veicinās konkurenci tehniskās kontroles pakalpojumu tirgū, uzlabos pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, radīs jaunas iespējas uzņēmējiem iesaistīties valsts deleģēto funkciju izpildē, kā arī sniegs transportlīdzekļu īpašniekiem plašākas izvēles iespējas.