Mūžībā devies ilggadējais Dānijas Kultūras institūta vadītājs Baltijā Simons Drevsens Holmbergs
Kultūras jomu pāršalkusi skumja vēsts – mūžībā devies Simons Drevsens Holmbergs. Viņš 18 gadus, no 2005. līdz 2023. gadam, vadīja Dānijas Kultūras institūtu Baltijas valstīs, sniedzot būtisku ieguldījumu kultūras sakaru stiprināšanā starp Dāniju un Baltiju.
Šajā laikā viņš aizsāka nozīmīgus projektus, pasākumus un sadarbības iniciatīvas, kas apliecināja kultūras spēju veidot dialogu, veicināt savstarpēju izpratni un stiprināt sadarbību pāri valstu robežām.
"Simons sniedza būtisku ieguldījumu kultūras sakaru stiprināšanā starp Dāniju un Baltijas valstīm, un lika pamatus darbam, ko turpinām šodien. Viņš paplašināja priekšstatu par kultūras institūta lomu, kā arī palīdzēja izveidot sadarbības, kas joprojām ir nozīmīga mūsu darba daļa," uzsvērts atvadu tekstā.
Savu atvadu vēstījumu institūts noslēdz ar vārdiem: "Mūsu domas šajā laikā ir ar viņa ģimeni, tuviniekiem un visiem, kuriem bija gods Simonu pazīt un ar viņu sadarboties."