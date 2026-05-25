Irāna atklāj savus noteikumus kara izbeigšanai
Irāna sarunas par savu kodolprogrammu sāks tikai tad, kad sarunās par konflikta izbeigšanu būs noslēgta pamatvienošanās, pirmdien sacīja Irānas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmails Baghaei.
"Kodolprogrammas detaļas pašlaik netiek apspriestas," pirmdien žurnālistiem sacīja ministrijas pārstāvis.
Baghaei atbildēja uz jautājumu par mediju ziņām par jaunu sarunu termiņu. Sarunu dalībnieki par pamatvienošanos dēvē saprašanās memorandu, kurā ietverti 14 punkti.
"Šī 14 punktu vienošanās koncentrējas uz kara izbeigšanu, un, ja šī vienošanās tiks panākta, 60 dienu laikā notiks sarunas arī par jautājumiem, kas saistīti ar kodolprogrammu," sacīja Baghaei.
Teherāna vairākkārt pieprasījusi, lai vispirms tiktu panākta vienošanās par kara izbeigšanu un atcelta ASV jūras kara blokāde kuģiem, kas ienāk Irānas ostās vai iziet no tām. Tikai tad varētu notikt sarunas par kodolprogrammu.
ASV prezidents Donalds Tramps platformā "Truth Social" nule pauda, ka pamatvienošanos lielā mērā ir panākta.