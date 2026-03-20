Pusdienās vārām zupu! Divas iecienītas receptes
Sātīga zupiņa pusdienās ir laba alternatīva "smagiem" gaļas ēdieniem, turklāt tas arī ir labs veids, kā uzņemt papildu šķidrumu.
Vistas zupa ar dārzeņiem un makaroniem
Daļu kapāto pētersīļu vari aizstāt ar lociņiem!
4 personām
1 ½ stundas
Vajadzēs:
2 vistas stilbiņus ar šķiņķi un muguras daļu
250 g makaronu (gliemežvāku)
200 g zaļo zirnīšu
4 lielus burkānus
2 sīpolus
1 kolrābi
1 puravu
¼ lielas selerijas saknes
4 ēdk. sakapātu pētersīļu
2 lauru lapas
piparu graudiņus, sāli
Gatavošana:
1. Nemizotus sīpolus pārgriez uz pusēm. Burkānus, kolrābi, seleriju nomizo, puravu notīri. Divus burkānus un puravu pārgriez uz pusēm, seleriju un kolrābi sagriez mazos gabalos, atlikušos burkānus – ripiņās.
2. Lielā katlā (bez taukvielām) ieliec sīpolu pusītes ar griezuma vietu uz leju un apcep. Pievieno burkānu un purava pusītes, selerijas gabaliņus un arī apcep.
3. Ieliec vistas gabalus, pielej 2 l ūdens, pieber 1–2 tējk. sāls, dažus piparu graudus un lauru lapas. Uzvāri, nosmel putas un uz lēnas uguns vāri aptuveni stundu.
4. Zupu izkās caur sietu. Vistai atdali ādu un kaulus, gaļu sagriez vai saplucini gabalos.
5. Nokāsto buljonu lej tīrā katlā, pievieno burkānu ripiņas, kolrābju gabaliņus, zirnīšus, gaļas gabalus un makaronus un vāri 10 minūtes. Pārkaisi pētersīļus.
Zirņu zupa
Zupa ir piemērota arī saldēšanai – salej porciju traukos, uzliec vāku un uzglabā saldētavā.
4 personām
1 ½ stundas + mērcēšana
Vajadzēs:
400 g kaltētu zirņu
300 g caurauguša speķa
200 g kartupeļu
4 Vīnes desiņas
2 sīpolus
1 burkānu
1 pētersīļa sakni
1 puravu
1,75 l buljona
2 ēdk. sviesta
1 ēdk. kaltēta majorāna
1 lauru lapu
balzametiķi
sāli, maltus piparus
Gatavošana:
1. Zirņus iemērc aukstā ūdenī un atstāj pa nakti.
2. Kartupeļus, burkānu un sīpolus nomizo, pētersīli un puravu notīri. Burkānu, pētersīli un puravu sagriez mazos gabaliņos, kartupeļus – mazliet lielākos, sīpolus sakapā. Desiņas sagriez ripiņās.
3. Katlā sakarsē sviestu un viegli apsautē sīpolus. Ieliec speķi, ieber noskalotus zirņus, pielej buljonu, pievieno lauru lapu un majorānu un uz lēnas uguns vāri aptuveni stundu.
4. Pievieno kartupeļus, burkānus, pētersīļus un puravus un vāri vēl 20 minūtes.
5. Izņem speķi, sagriez smalkos gabaliņos un kopā ar desiņām liec atpakaļ katlā. Visu vēlreiz uzvāri. Pievieno sāli, piparus un mazliet etiķa.