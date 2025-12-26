Ugunskura zupai ir pavisam cita garša!
Šodien 06:12
Borščs uz ugunskura - sildoša zupa āra pasākumiem
Ugunskura zupai ir pavisam cita garša! Jebkurai. Šo recepti esmu izmēģinājusi vasarā, dārza svētkos, kur bija pieejama arī parastā virtuve, tādēļ daļa darbību var tikt vienkāršota, ja zupa tiek vārīta kaut kur tālāk no mājām. Jo dziļāk mežā, jo gardāka šķitīs zupa! Bet var arī ņemt līdzi sagataves, lai garša tomēr būtu pilnvērtīga.
10 litru katlam vajadzēs:
- apmēram 5 litrus buljona, kas novārīts iepriekš uz ugunskura vai uz plīts
- vai apmēram kilogramu sagrieztas cūkgaļas vai liellopa, ko apcep un apsautē turpat katlā, pirms aplej ar ūdeni un pievieno pārējās sastāvdaļas
- kilogramu smalki sagrieztu vai sarīvētu biešu
- kilogramu kartupeļu gabaliņos
- 1 nelielu sakapātu kāpostgalvu
- 500g iepriekš izmērcētu pupiņu (vai kādas divas bundžas konservēto pupiņu)
- 5-6 ripiņās sagrieztus burkānus
- 3-4 kubiciņos sagrieztas paprikas
- vismaz puskilogramu pusšķēlēs sagrieztu sīpolu
- burku tomātu biezeņa vai pastas
- 1 saspaidītu ķiploku
- bunti sakapātu diļļu un pētersīļu
- eļļa cepšanai
- cukuru, sāli, etiķi
Gatavošana:
- Novāra buljonu, vēlams, no kārtīgiem cūkgaļas vai liellopa kauliem, no kuriem pēc tam nokasa gaļu, ko pievieno zupai.
- Cits variants – apcep un sasautē gabaliņos sagrieztu gaļu, ko aplej ar ūdeni un pievieno nākamajā solī pagatavoto sakņu “pamatiņu”.
- Turpat uz uguns katlā vai virtuvē uz pannas apcep un kārtīgi izsautē sagrieztus sīpolus, smalki sagrieztās bietes, papriku, burkānus, pievienojot tomātu biezeni vai pastu, kārtīgu sauju sāls, divas ēdamkarotes cukura un etiķi pēc garšas (uz visu daudzumu tās noteikti būs vismaz 5-6 ēdamkarotes). Sautē, līdz bietes gandrīz mīkstas.
- Sasautētās saknes pārlej ar buljonu. Buljonā ieber izmērcētās pupiņas (ja izmanto bundžu pupiņas, tās pievieno beigās). Vāra, līdz mīkstas.
- Pievieno kartupeļus un kāpostu, turpina vārīt, līdz viss mīksts.
- Kad zupa gatava, pievieno zaļumus, ķiploku, sāli un piparus pēc garšas. Ēd ar krējumu, maizi vai vienkārši gardu muti!