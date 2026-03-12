Viens no vadošajiem svaigpiena ražotājiem "Zemturi" no veikaliem atsauc produkciju veselības riska dēļ
Viens no lielākajiem svaigpiena ražotājiem Latvijā uzņēmums "Zemturi" veselības riska dēļ no veikalu plauktiem atsaucis savu produkciju, ziņo Latvijas Televīzija (LTV). No tirdzniecības piesardzības nolūkos "Zemturi" atsaukuši vairāk nekā piecas tonnas svaigpiena.
Šāds solis sperts, jo saimniecībā vienai govij konstatēts Q drudzis. Baktērija saimniecībā konstatēta pēc tam, kad vienai govij analīzēs atklāts Q drudža ierosinātājs.
Saimniecības tirdzniecības direktore Lelde Višņevska LTV skaidro, ka iemesls, kāpēc šī baktērija varētu būt nonākusi "Zemturos", ir tas, ka tā mīt visā Latvijā.
"To mēs esam šajās dienās pētījuši un meklējuši informāciju, jo šī baktērija pie mums pirmoreiz ir "atceļojusi", bet kopumā tā cirkulē pa visu Latviju. Apmēram 17% Latvijas saimniecību šī baktērija ir sastopama, un mēs redzeslokā esam nonākuši tāpēc, ka tirgojam svaigpienu," skaidroja Višņevska.
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Veterinārās uzraudzības departamenta direktore Kristīne Lamberga LTV skaidroja, ka slimība var ietekmēt tikai svaigpienu. "Šī slimība nekādā veidā neietekmē vai nerada risku produkcijai, kas iziet pasterizācijas procesu. Tāpēc pasterizēts piens ir uzskatāms par pilnīgi drošu," viņa sacīja.
Eksperti norāda, ka Latvijā Q drudzis saimniecībās tiek konstatēts reti, un cilvēkiem saslimšanas risks ir zems.
"Tā ir vairāk lokāla, ar putekļiem saistīta - varētu teikt, vides infekcija. Tāpēc nevar teikt, ka konkrētā saimniecība turpmāk apdraudētu citas. Arī kādu valstiski pastiprinātu uzraudzību šajā gadījumā mēs neplānojam īstenot," norādīja Lamberga.
Pēc LTV ziņotā, pašlaik saimniecībā, kurā ir ap 370 slaucamo govju, ražošana ir praktiski apstājusies, jo vienīgais produkts, ko uzņēmums piegādā veikalu tīkliem, ir tieši svaigpiens.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, SIA "Zemturi ZS" reģistrēta 1992. gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 3000 eiro. Saimniecības lielākais īpašnieks ir Jānis Višņevskis, kuram pieder 67% uzņēmuma kapitāldaļu. Pa 12,33% katram pieder Lienei Purgailei un Viesturam Dāvim Višņevskim.
2024. gadā "Zemturi ZS" strādāja ar 1 202 876 eiro apgrozījumu un 145 546 eiro zaudējumiem. 2025. gada finanšu rādītāji vēl nav publiskoti.