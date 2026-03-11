Latvija kļūst par glābiņu daudzām krūts vēža pacientēm no Lietuvas
Lietuvā krūts vēža pacientes jau ceturto mēnesi saskaras ar nopietnām problēmām, cenšoties iegādāties būtisku ārstēšanas sastāvdaļu – tamoksifēnu. Daudzas no tām ir devušās uz Latviju vai Poliju, lai iegūtu šo medikamentu, jo tas vairs nav pieejams Lietuvā, ziņo Lietuvas Sabiedriskais medijs.
Paciente Ineta, kura jau divus gadus cīnās ar krūts vēzi, stāsta, ka viņai katru dienu jālieto tamoksifēns, lai novērstu slimības atkārtošanos, taču ne visām pacientēm ir izdevies piekļūt šim medikamentam Lietuvā.
„Kad es sāku meklēt, izrādījās, ka Lietuvā tas nav pieejams,” viņa norādīja.
Līdzīgas problēmas ir arī citām krūts vēža pacientēm, kas arī devušās uz Latviju vai Poliju, kur tamoksifēnu iespējams iegādāties ar recepti. Ineta uzsvēra, ka šādas problēmas rada papildu stresu un satraukumu, kas negatīvi ietekmē pacientu veselību.
„Kad tu to nevar iegūt, tas ir milzīgs šoks un izraisa vēl lielāku stresu, kas patiešām ietekmē mūsu ķermeni – un tas ir pēdējais, kas mums šobrīd nepieciešams. Ir žēl, ka Polijā un Latvijā tas ir pieejams, bet Lietuvā piegādes sistēma klibo,” viņa piebilda.
Situāciju raksturo arī nevalstiskās organizācijas, kas saņēmušas pacientu sūdzības. Lietuvas Onkoloģisko pacientu atbalsta asociācijas vadītāja, norādīja, ka šī situācija ir bezprecedenta un radījusi sarežģījumus daudziem pacientiem.
Lietuvas valsts zāļu kontroles aģentūra norāda, ka šī situācija sākās novembrī, kad tika ziņots par piegādes traucējumiem. Taču aģentūra apgalvo, ka šobrīd tirgū ir pietiekami daudz šī medikamenta.
„Pašlaik ir pietiekami daudz tirgū, lai nodrošinātu vienu mēneša kursu – tas nav tā, ka zāles pilnībā nav pieejamas,” sacīja zāļu aģentūras vadītāja.
Lai risinātu piegādes trūkumus, Veselības ministrija ir ieteikusi aptiekām ierobežot tamoksifēna pārdošanu un izsniegt tikai vienu mēneša daudzumu katram pacientam. Turklāt ir plānoti grozījumi Farmācijas likumā, lai risinātu šos piegādes trūkumus un nodrošinātu zāļu pieejamību.
Šī situācija liek Lietuvai apsvērt paralēlo importa mehānismu izmantošanu, lai iegādātos zāles no citām ES dalībvalstīm, kas palīdzētu paplašināt pieejamo medikamentu klāstu pacientiem.