Latvijas Nacionālajā operā un baletā godinās baleta meistaru Aivaru Leimani viņa 50 gadu darba jubilejā
22. martā koncertā "Aivars Leimanis: Piecdesmit gadi uz skatuves " tiks godināts izcilais horeogrāfs, kādreizējais baleta solists un ilggadējais Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis, kurš 2026. gada pavasarī atzīmē savu piecdesmit darba gadu jubileju.
“Aivara Leimaņa radošais mūžs ir talanta, aizrautības un uzticīgas mīlestības pret baleta mākslu apliecinājums. No spožām vadošajām lomām uz skatuves līdz nozīmīgam darbam horeogrāfijā un Latvijas Nacionālā baleta vadībā – viņa ieguldījums Latvijas baleta attīstībā ir nenovērtējams. Ar skaidru māksliniecisko vīziju viņš radījis un iestudējis izrādes, kas joprojām dzīvo mūsu repertuārā un skatītāju atmiņās, iedvesmojot jaunas dejotāju un skatītāju paaudzes,” saka Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes locekle Astra Irmeja-Šēfere.
Koncertā Aivara Leimaņa horeogrāfa rokraksts atklāsies fragmentos gan no klasiskajiem baletiem, gan oriģināliestudējumiem: Bahčisarajas strūklaka, Kopēlija, Gulbju ezers, Riekstkodis, Esmeralda, Dons Kihots, kā baletiem Karlsons lido… un Antonija #Silmači ar Jura Karlsona mūziku. Programmu papildinās arī daudzveidīgi videomateriāli, kas ļaus atskatīties uz Aivara Leimaņa dejotāja talantu un prasmēm. Vakara gaitā tiks demonstrēti arī video sveicieni no ārvalstu kolēģiem – horeogrāfiem un baleta vadītājiem.
Koncertā piedalīsies Latvijas Nacionālā baleta solisti un mākslinieki, Rīgas Baleta skolas audzēkņi un tautas dejo kolektīvs Dzintariņš. Pie Latvijas Nacionālās operas orķestra pults stāsies diriģenti Mārtiņš Ozoliņš un Farhads Stade, koncerta vizuālo tēlu veido scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, videomākslinieks Artis Dzērve un gaismu mākslinieks Kārlis Kaupužs.