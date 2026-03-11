"Latvijas Radio koris" Liepājā pirmatskaņos jaunos darbus koncertā "Vēstules jaunam dzejniekam"
Sestdien, 11. aprīlī, plkst. 18.00 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” uzstāsies "Latvijas Radio" koris, kas diriģenta Kaspara Putniņa vadībā pirmatskaņos koncertprogrammu “Vēstules jaunam dzejniekam”.
Programma “Vēstules jaunam dzejniekam” tapusi īpaši festivālam “Baltijas Mūzikas dienas 2026”. Tā balstās Rainera Marijas Rilkes tekstos, kuros viņš jaunam māksliniekam stāsta par radošā darba būtību – iekšēju disciplīnu, pacietību, un spēju uzticēties savai balsij arī tad, ja skaidras atbildes vēl nav. Šī doma tieši sasaucas ar festivāla moto “Mēs dzīvojam citos laikos” – komponisti, dzejnieki, gleznotāji bieži dzīvo citā laika realitātē – viņu darbs prasa ilgu koncentrēšanos, vientulību un lēnu ideju nobriešanu.
Koncertam pasūtīti četri jaundarbi, un visi būs pasaules pirmatskaņojumi. Tie nav darbi par Rilki vispārīgā nozīmē, bet mūzika, kas veidota kā dialogs ar vēstuļu tekstu, kuru saturu pamīšus dzirdam arī lasītu. Lietuviešu komponiste Juste Janulīte ir pazīstama ar lēniem procesiem, un pakāpeniski izstrādātām pārmaiņām. Latviešu komponists Rolands Kronlaks ir telpiskuma un izsmalcinātu elektroniku meistars. Igauņu komponistes Līsas Hiršas rokrakstu raksturo precizitāte, caurspīdīga faktūra un jūtīgs darbs ar laiku un klausīšanās pieredzi, bet Krists Auznieks pievēršas skaņas krāšņumam, atklājot to bagātīgu harmoniju krāsās.
Latvijas Radio koris ir šīs programmas centrālais instruments. Kora izkoptā, smalkā dinamika, precīzā intonācija un sinhronizācija diriģenta Kaspara Putniņa vadībā ļauj Rilkes tekstus ne tikai sagaršot, bet iedzīvināt jūtu līmenī. Koncertā darbi skanēs dialogā ar vēstuļu lasījumiem un elektronikas slāni, lai klausītājs varētu vienlaikus sekot tekstam un mūzikai, un uztvert to savstarpējo saskaņu.
“Vēstules jaunam dzejniekam” ir koncerts par radošuma laiku – par to, kā rodas darbs, kā veidojas balss, un kāpēc dažreiz svarīgākais nav ātra atbilde, bet labi nostrādāts jautājums. Tas ir arī retais brīdis, kad iespējams piedzīvot jaundarbu dzimšanu visa koncerta garumā.
Pirms koncerta, plkst. 17.00, klausītāji aicināti iegūt plašāku ieskatu gaidāmajā programmā, apmeklējot pirmskoncerta sarunas koncertzāles 1. stāvā. Sarunas laikā komponisti, jaundarbu autori un “Baltijas Mūzikas dienu” rīkotāji Krists Auznieks un Rolands Kronlaks pastāstīs par jauno skaņdarbu tapšanu un to, kā mūzika dialogā ar Rilkes vēstulēm atklāj radošā darba būtību.
Laikmetīgās mūzikas festivāls “Baltijas Mūzikas dienas 2026” no 9. līdz 17. aprīlim Rīgā un Liepājā aicinās klausītājus iedziļināties daudzveidīgā laika pieredzē. Moto “Mēs dzīvojam citos laikos” akcentē gan Baltijas valstu atšķirīgo vēsturisko pieredzi, gan dažādās laikmetīgās mūzikas interpretācijas par to, kā tiek uztverts un piedzīvots laiks. Festivāla koncerti izgaismos pagātnes, tagadnes un nākotnes mijiedarbību, kolektīvo atmiņu un jaunās reģiona perspektīvas. Plašāka informācija par ferstivālu pieejama mājaslapā muzikasdienas.lv.
Koncertu “Latvijas Radio koris. Vēstules jaunam dzejniekam” organizē SIA “Lielais Dzintars” sadarbībā ar Latvijas Komponistu savienību. Festivāls top ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Rīgas domes, Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars”, Liepājas valstspilsētas pašvaldības, Nordic Music Days, Nordic Culture Fund, Nordic Council of Ministers, Culture Action Europe un Statens Kunstfond atbalstu; festivālu informatīvi atbalsta Latvijas Radio 3 “Klasika”.