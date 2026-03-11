Šova "Ģimene burkā" dalībnieki Kohi stāsta, kādi viņiem ir mēneša tēriņi ziemas sezonā
Realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībnieki Olga un Viesturs Kohi, baudot maltīti kafejnīcā, pievēršas tēmai, kas aktuāla daudzām Latvijas mājsaimniecībām - augstajiem komunālajiem rēķiniem ziemas sezonā.
Viesturs viesuļvētras cienīgos izdevumus raksturo ar konkrētu summu, norādot, ka ģimenes obligātie tēriņi mēnesī sasniedz aptuveni 2000 eiro.
Lielāko robu budžetā iecirtis maksājums par gāzi, kas vienā mēnesī bijis 350 eiro. Lai gan aukstais laiks prasa lielākus līdzekļus, Viesturs cenšas kontrolēt situāciju, nepārkarsējot telpas. Viņš skaidro: "Protams, ka ziemas mēneši ir smagāki, man liekas, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā ir jāpārdzīvo, un ir labi. Īstenībā nav tik traki, salīdzinot ar citiem gadiem, jo es baigi necenšos turēt augstu temperatūru mājās. Mūsu guļamistabās ir samērā vēsi, tā kā var sadzīvot ar rēķiniem."
Viesturs neslēpj, ka pašreizējā ekonomiskā situācija liek kļūt piesardzīgākiem, piebilstot: "Būs tāds smagāks mēnesītis!" Summējot visas pozīcijas – no kredīta līdz atvašu ārpusskolas nodarbībām –, kopējie izdevumi ir visai iespaidīgi: "Nu, ja sarēķinām – gāze, elektrība, apsardze, atkritumi, bērnu pulciņi, mājai kredīts. Nu, es biju rēķinājis, ka ziemā tas plus mīnus tuvojās 2000 eiro."
Olga uzskata, ka ģimene varētu saimniekot vēl efektīvāk, un kā piemēru min vīra izklaidību. Viņa spilgti atceras dienu, kad pēc bērnu aizvešanas uz skolu mājoklis ticis atstāts pilnā apgaismojumā: "Tu, kad vedi bērnus uz skolu, es atbraucu mājās un gaisma dega visā mājā. Visur – vannasistabās, uz kāpnēm, virtuvē!"
Kamēr Viesturs vainu mēģina novelt uz bērnu neuzmanību, Olga ir pārliecināta, ka par šādiem sīkumiem jāatbild pašam namatēvam. Viesturs gan pretī atgādina par gadījumu, kad bērnu dēļ logs palicis vaļā veselu nedēļu, lieki dzesējot telpas.
Kohu ģimenē valda skaidra vienošanās par finanšu plūsmu. Lielākos maksājumus un mājas uzturēšanu sedz Viesturs, kurš ir pārliecināts par savu lomu: "Vīrietis maksā rēķinus – tas man ir pieņemami!" Tikmēr Olga rūpējas par saviem un vecāku sakaru pakalpojumiem, kā arī pilnībā uzņemas atbildību par ikdienas pārtikas grozu un saimniecībā nepieciešamajām precēm.