Idejas, kā izmantot rīsus - pikantos un saldos salātos
Rīsi ir ļoti parocīgs produkts dažādu salātu pagatavošanai, jo vienlīdz labi sader gan ar sāļām, gan saldām garšām. Salātiem vispiemērotākie ir basmati un jasmīnu rīsi, arī tā dēvētie savvaļas rīsi.
Lai salāti nesaķeptu, rīsiem jābūt irdeniem, proti, vai nu vārīšanai jāņem tik daudz šķidruma, lai rīsi izvārītos sausi, vai arī liekais šķidrums jānokāš. Kā vienā, tā otrā gadījumā pēc tam rīsus vaļējā katliņā izkarsē.
Rīsu salāti ar kūpinātu vistu un zemenēm
Ja gribas vēl bagātīgāku garšu, salātiem vari pievienot notecinātas olīvas, vislabāk ar kauliņiem.
4 personām
35 minūtes
1 prāva kūpināta vistas krūtiņa
200 g stingru zemeņu
150 g rīsu
2 nelieli gurķi
5 ēdk. olīveļļas
2 ēdk. ļoti smalki sakapātu pētersīļu
1 ēdk. sakapātu bazilika lapiņu
1–2 ēdk. balzametiķa
sāls, malti pipari
1. Rīsus ber verdošā sālsūdenī, izvāri gatavus un izkarsē, pēc tam ieber bļodā, lai atdziest. Ik pa laikam izcilā.
2. Gurķus un zemenes sagriez vienāda lieluma ripiņās vai gabaliņos. Apslaki ar etiķi, pārkaisi ar sāli un pipariem un uzmanīgi samaisi.
3. Vistas krūtiņu sagriez gabaliņos. Pētersīļus samaisi ar šķipsniņu sāls.
4. Vistas gabaliņus samaisi ar rīsiem, pētersīļiem un eļļu. Pievieno gurķus un zemenes ar visu šķidrumu, samaisi un pieber vēl sāli un piparus, ja vajag. Pārkaisi baziliku.
Rīsu salāti ar šķiņķi un mandarīniem
Ja mandarīnu daiviņām ir bieza baltā miziņa, to atdali; ja plāna, tad atstāj.
4 personām
35 minūtes
300 g rīsu
300 g kūpināta šķiņķa
200 g nolobītu mandarīnu daiviņu
1 sarkanā paprikas pāksts
1 dzeltenā paprikas pāksts
1 sīpols
1 citrona sula
4 ēdk. majonēzes
2 tējk. karija pulvera
1 ēdk. liesa krējuma vai jogurta
1 tējk. sinepju
½–1 tējk. maltu čili piparu
sāls
1. Rīsus sālsūdenī izvāri gatavus, izkarsē sausus un atdzesē.
2. Šķiņķi un iztīrītas paprikas pākstis sagriez gabaliņos, sīpolu sakapā, mandarīnu daiviņas pārgriez uz pusēm.
3. Majonēzi samaisi ar krējumu, sinepēm, citrona sulu un garšvielām.
4. Salātu bļodā samaisi rīsus ar šķiņķi, papriku, sīpoliem un mandarīniem. Pārlej mērci un izcilā.
Saldie rīsu salāti ar āboliem un rozīnēm
Šos salātus vari apslacīt ar izkausētu šokolādi vai pasniegt ar vaniļas mērci.
4 personām
30 minūtes
250 g rīsu
5 āboli
3–4 ēdk. rozīņu
2–3 tējk. cukura
2 tējk. malta kanēļa
1 tējk. vaniļas cukura
½ tējk. malta kardamona
1. Rīsus izvāri ūdenī bez sāls, izkarsē sausus un atdzesē.
2. Ābolus sagriez mazos gabaliņos un kopā ar rozīnēm ber katlā. Pielej 500 ml ūdens, uzvāri un turpini vārīt apmēram 5 minūtes. Nokās un atdzesē.
3. Cukuru samaisi ar garšvielām un kopā ar āboliem un rozīnēm iemaisi rīsos.