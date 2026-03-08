Ostapenko sasniegusi Indianvelsas "WTA 1000" turnīra trešo kārtu
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko sestdien Indianvelsas "WTA 1000" turnīra vienspēļu sacensībās ar 6-4, 7-6 (7:5) pārspēja amerikānieti Keitiju Volinecu (WTA 98.) un sasniedza turnīra trešo kārtu.
Par trešās kārtas sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 65 punktus WTA rangā. Otrā seta devītajā geimā Ostapenko zaudēja savas serves geimu un nonāca iedzinējos ar 4-5, tomēr jau nākamajā geimā uzvarēja visās izspēlēs, panākot izlīdzinājumu. Turpinājumā Latvijas tenisiste panāca 6-5, bet 12. geimā neizmantoja pirmo mačbumbu. Otrā seta taibreikā Ostapenko panāca 2:0, 4:2 un 5:3, pārsvaru spējot noturēt un uzvarēt ar 7:5.
Latvijas tenisiste bija brīva no pirmās kārtas, savukārt Volineca ceturtdien pirmās kārtas cīņā ar Rebeku Šramkovu no Slovākijas (WTA 118.) pirmajā setā bija pārāka ar 6-1, bet otrajā setā slovākiete traumas dēļ kortā neizgāja. Ostapenko ar Volinecu līdz šim WTA turnīros nebija spēlējusi.
Trešajā kārtā Latvijas pirmās raketes pretiniece būs ranga piektais numurs Džesika Pegula no ASV vai horvātiete Donna Vekiča (WTA 103.). Latvijas tenisistes labākais sasniegums Indianvelsas turnīrā ir iekļūšana pusfinālā 2021. gadā, bet pēdējos divos gados viņa apstājās otrajā kārtā. Volineca 2024. gadā Indianvelsā aizcīnījās līdz trešajai kārtai, taču pērn nepārvarēja pirmo kārtu.
Ostapenko pārī ar ASV tenisisti Heiliju Baptisti Indianvelsā sacentīsies arī dubultspēlēs. Turnīrs Indianvelsā norisinās cietā seguma kortos.