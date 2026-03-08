Latvieši NHL: Girgensona "Lightning" pārspēj Toronto "Maple Leafs"; Bļugers, Merzļikins un Šilovs cieš neveiksmi
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā izcēlās ar divām rezultatīvām piespēlēm, viņa pārstāvētajai Vankūveras "Canucks" ar 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) papildlaikā piekāpjoties Vinipegas "Jets". Tikmēr citās spēlēs Elvja Merzļikina "Blue Jackets" un Artūra Šilova Pitsburgas "Penguins" cieta zaudējumus, kamēr Zemgusa Girgensona "Lightning" pārspēja Toronto "Maple Leafs".
Bļugers uz ledus bija 16 minūtes un astoņas sekundes un izcēlās statistikā ar diviem metieniem pa vārtiem, uzvarētiem četriem no deviņiem iemetieniem, kā arī tika pie pozitīva lietderības koeficienta +2. Pirmajā trešdaļā pēc Bļugera un Maksa Sasona piespēlēm Vankūveras komandu vadībā izvirzīja Līnuss Kārlsons, bet otrā perioda izskaņā neizšķirtu panāca Marks Šaiflī.
Trešajā trešdaļā pēc spēlētām 33 sekundēm pēc Bļugera piespēles precīzs bija Liams Ēgrens, taču nepilnas piecas minūtes līdz pamatlaika beigām vairākumā vārtus guva Gabriels Vilardi, rezultātam kļūstot neizšķirtam 2:2, un pagarinājuma otrajā minūtē "Jets" uzvaru atnesa Džošs Morisejs. "Jets" ar 62 punktiem 62 mačos Rietumu konferencē atrodas 12. vietā, bet "Canucks" ar 46 punktiem 63 spēlēs ierindojas 16. pozīcijā.
Merzļikina "Blue Jackets" piekāpjas Jūtas "Mammoth"
Savukārt Elvis Merzļikins un Kolumbusas "Blue Jackets" mājās ar 4:5 (1:1, 1:1, 2:2, 0:1) papildlaikā zaudēja Jūtas "Mammoth". Merzļikins mājinieku vārtos tika galā ar 18 no 23 metieniem, atvairot 78,3% raidījumu.
Kolumbusas komandā pie diviem (1+1) punktiem tika Meisons Māršments, Edams Fantili, Matjē Olivjē un Deimons Sīversons. Viesu rindās ar diviem precīziem metieniem izcēlās Logans Kūlijs, kurš arī pagarinājumā pēc spēlētām divām minūtēm guva uzvaru nesošos vārtus. "Blue Jackets" ar 73 punktiem 62 spēlēs Austrumu konferencē ieņem devīto vietu, kamēr "Mammoth" ar 72 punktiem 63 cīņās Rietumu konferencē atrodas piektajā pozīcijā.
Girgensona "Lightning" pārspēj Toronto "Maple Leafs"
Citā spēlē Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" viesos ar 5:2 (4:1, 0:0, 1:1) pārspēja Toronto "Maple Leafs". Girgensons spēlēja 13 minūtes un 18 sekundes un vienu reizi meta pa vārtiem, izpildīja trīs spēka paņēmienus, uzvarēja trijos no pieciem iemetieniem un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -1.
Mājinieku rindās pie diviem (1+1) punktiem tika Džeiks Gencels un Brendons Heigels, pa vieniem vŗatiem guva Olivers Bjorkstrands, Korijs Perijs un Raiens Makdonahs, bet četras rezultatīvas piespēles iekrāja Ņikita Kučerovs. "Lightning" ar 82 punktiem 61 spēlē Austrumu konferencē ieņem otro vietu, kamēr "Maple Leafs" ar 65 punktiem 64 mačos atrodas 15. pozīcijā.
Šilova Pitsburgas "Penguins" piekāpjas Filadelfijas "Flyers"
Vēl Pitsburgas "Penguins" ar Artūru Šilovu uz rezervistu soliņa mājās ar 3:4 (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā zaudēja Filadelfijas "Flyers". "Penguins" ar 76 punktiem 62 spēlēs Austrumu konferencē atrodas septītajā vietā, bet "Flyers" ar 69 punktiem ierindojas 11. pozīcijā.