Pagatavo spēka dzērienu pret nogurumu: receptes dažādām gaumēm
Ja arī tavs organisms pēc garās ziemas prasa ko spēcinošu un svaigu, pagatavo kādu no šiem kokteiļiem.
Pavasara spēka dzērieniem labi noder dažādi dīgsti, jo tajos koncentrējas visu labo vielu un vitamīnu esence. Tos var papildināt ar kvalitatīviem skābpiena produktiem un garšvielām. Dārzeņi īsti nebūs vietā – iepriekšējās sezonas raža lielākoties ir izlietota, bet vēl saglabātie dārzeņi jau zaudējuši lielāko daļu vērtības.
Sastāvdaļu daudzums minēts vienai porcijai.
Brokastu kokteilis
Sakul 100 ml kefīra vai jogurta bez piedevām, 1 tējk. citrona sulas, 1 tējk. diedzētu kressalātu, 1 tējk. diedzētu redīsu, 2 ļoti smalki sakapātus tomātus, sāli un svaigi maltus piparus. Baudi pirms pārējiem ēdieniem.
Apelsīnu dzēriens pēcpusdienā
Nomizo un sadali daiviņās 1 apelsīnu. Sablendē to ar 2 ēdk. diedzētu kviešu, 2 ēdk. smiltsērkšķu sulas un 100 ml paniņu. Vari nedaudz saldināt ar medu.
Klasiskais dzīvesprieka dzēriens
Sakul 100 ml jogurta, 1 ļoti mīkstu banānu, 1 tējk. vaniļas cukura, 1 tējk. citrona sulas un šķipsniņu kanēļa. Baudi ar prieku!