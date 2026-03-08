Noskaidrots, kuriem deputātiem janvārī tika izmaksāta vislielākā alga
Saeimas deputātiem vislielāko algu 2026. gada janvārī saņēmusi Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS), otrā lielākā alga janvārī bijusi Jānim Grasbergam (NA), bet trešajā vietā ierindojas Edvards Smiltēns (AS).
Kā liecina publiski pieejama informācija, Daiga Mieriņa janvārī algā saņēmusi 7095,99 eiro, Grasbergs - 5468,56 eiro, bet Smiltēns 5317,49 eiro. Tālāk seko Raivis Dzintars (NA) ar 5280,30 eiro un Andris Šuvajevs (P), kurš janvārī nopelnījis 5089,05 eiro. Starp lielākajiem atalgojuma saņēmējiem minami arī Jānis Vucāns (ZZS) ar 5017,92 eiro, Andrejs Judins (JV) - 4989,72 eiro, kā arī Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV) un Agnese Krasta (JV), kuras katra saņēma 4948,80 eiro.
Saeimas deputāti par darbu saņem atalgojumu no valsts budžeta līdzekļiem. Deputātiem, līdzīgi kā citām valsts amatpersonām, atalgojums tiek regulēts Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Parlamentāriešu atalgojumu pārskata katru gadu automātiski atbilstoši vidējās algas un inflācijas izmaiņām valstī. Deputāti var saņemt papildu atalgojuma daļu par noteikta amata pildīšanu Saeimas Prezidijā, frakcijās, komisijās un apakškomisijās.
Saeimas deputāta mēnešalga 2026. gadā ir 4330 eiro pirms nodokļu nomaksas.
Deputāti nesaņem papildu piemaksas pie algas par piedalīšanos Saeimas un komisiju sēdēs, delegācijās vai deputātu grupās. Deputātiem neizmaksā prēmijas. Parlamentāriešiem kompensē izdevumus, kas radušies, realizējot savas deputāta pilnvaras. Viņiem ir iespēja saņemt īres un transporta izdevumu kompensāciju. Kompensāciju sistēma veidota tā, lai tie deputāti, kuri ievēlēti no attālākiem novadiem, būtu vienlīdzīgā situācijā, piemēram, ar rīdziniekiem.
Maksimāli pieļaujamais kompensācijas apmērs tiek noteikts atkarībā no dzīvesvietas. Jo tuvāk Rīgai dzīvo deputāts, jo mazāks ir iespējamās kompensācijas apmērs.