Pie Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Oslo nograndis sprādziens
Agrā svētdienas, 8. marta, rītā pie ASV vēstniecībā Oslo nograndis sprādziens, ziņo Norvēģijas galvaspilsētas policija.
Tas nogranda ap plkst. 1.00 rītā pēc vietējā laika un nodarīja nelielus postījumus vienai no ēkas ieejām, teikts Oslo policijas paziņojumā. Notikuma vieta ir apsekota, un pašlaik notiek "viena vai vairāku iespējamo vainīgo" meklēšana, kurā iesaistīti suņi, droni un helikopteri, teikts paziņojumā.
"Policija šādus incidentus sabiedriskās vietās uzskata par ļoti nopietniem, un izmeklē šo gadījumu, izmantojot ievērojamus resursus un piešķirot tam augstu prioritāti," pavēstīja policija.
Policijas komandieris sacīja, ka policija "nekomentēs neko, kas saistīts ar bojājumu veidu, kas ir uzsprādzis, un līdzīgas detaļas, izņemot to, ka ir noticis sprādziens", jo "izmeklēšana ir ļoti agrīnā stadijā". Policija paziņoja, ka ir sazinājusies ar vēstniecību par notikušo, un vairākas stundas pēc sprādziena paziņoja, ka teritorija ap ēku tiek uzskatīta par drošu iedzīvotājiem un garāmgājējiem.