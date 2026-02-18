Galdā - pašgatavota aknu pastēte
Ja meklē ideju, kā iepriecināt ģimeni ar kaut ko gardu un vienlaikus mājīgu, pašgatavota aknu pastēte ir lieliska izvēle. Tā ir sātīga un aromātiska.
Gatavojot pastēti pašas spēkiem, Tu vari kontrolēt sastāvdaļu kvalitāti un pielāgot pastētes garšu savai gaumei.
Izmanto svaigas aknas
Visvienkāršāk pagatavojamā ir vistas aknu pastēte, jo vistas aknas nav iepriekš speciāli jāsagatavo. Turpretī liellopa un cūku aknas uz mirkli jāiegremdē karstā ūdenī, lai vieglāk varētu dabūt nost plēvītes. Pēc tam šo lopu aknas mēdz mērcēt pienā, lai garša kļūtu maigāka. Pastētei vēlams izmantot tikai svaigas aknas; no saldētām aknām gatavotai pastētei nepiemīt izsmalcināts aromāts, turklāt garša bieži vien kļūst netīkami rūgtena.
Gludākai konsistencei
Pastētē mēdz ieputot mīkstu sviestu – tas piešķir gaisīgumu un mīkstāku konsistenci. Gludākas tekstūras iegūšanai aknas kopā ar citiem produktiem vairākas reizes samaļ gaļasmašīnā. Protams, var arī blendēt, taču pieredzējuši pastēšu meistari apgalvo, ka garšīgāka tomēr esot gaļasmašīnā (parastajā, ne elektriskajā) maltā.
Uzturvielām bagāts ēdiens
Izsmalcinātākam aromātam mēdz pievienot portvīnu vai citu aromātisku alkoholu. Ja bez sāls un maltiem pipariem lieto arī citas garšvielas, tad jāraugās, lai tās nenomāktu aknu garšu un smaržu.
Jāpiebilst, ka aknu pastēte ir uzturvielām bagāts ēdiens. Aknas satur dzelzi, B grupas vitamīnus un citas vērtīgas vielas, kas palīdz uzturēt enerģiju un labsajūtu.