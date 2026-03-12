Pabalstu vairs visiem nepiešķirs! Būtiskas izmaiņas bezdarbnieka statusa un pabalsta saņemšanā
No 2026. gada 1. aprīļa stājas spēkā būtiskas izmaiņas likumā, kas ietekmēs bezdarbniekus, kas vēlas saņemt pabalstu, informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).
Līdz 2026. gada 31. martam bezdarbnieks, kurš ir reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbinātais, var vienlaikus gūt ienākumus un saglabāt bezdarbnieka statusu, ja mēneša ienākumi nesasniedz minimālo algu un tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas 10 % pensijai.
No 2026. gada 1. aprīļa stājas spēkā grozījumi “Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”, kas nosaka, ka tiesības atrasties bezdarbnieka statusā un tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu ir tikai tad, ja netiek gūti nekādi ienākumi. Šis nosacījums attiecas uz visiem nodokļu maksāšanas režīmiem, arī autoratlīdzību saņēmējiem.
Svarīgi zināt!
Ja bezdarbnieka statusa laikā persona gūst ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, arī kā autoratlīdzības saņēmējs, par to vienas darba dienas laikā jāinformē Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA).
Ja par nodarbinātību nepaziņo un zaudē bezdarbnieka statusu, bezdarbnieka pabalsta izmaksu VSAA pārtrauks, bet jau izmaksātais pabalsts par nodarbinātības periodu būs jāatmaksā valsts budžetam.
Īslaicīgs darbs bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laikā
No 2026. gada 1. aprīļa noteikti garāki īslaicīgas nodarbinātības periodi, ko skaita no bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas:
- līdz 92 dienām darba ņēmējiem,
- līdz trīs mēnešiem pašnodarbinātajiem.
Ja bezdarbnieks noslēdz īslaicīgu darba vai autoratlīdzības līgumu un par to ir paziņojis NVA:
- bezdarbnieka pabalsta izmaksa uz darba periodu tiek apturēta,
- pēc darba beigām pabalsta izmaksa tiek atjaunota un pagarināta par nodarbinātības periodu.
Izņēmums: bezdarbnieka statuss un pabalsts saglabājas, ja ienākumi saņemti par darbu, kas veikts pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas. Piemēram, autoratlīdzība par agrāk radītu darbu.